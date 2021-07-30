「BROWN & FRIENDS」歡慶10周年！3款全球獨家禮品超萌

台灣人愛用貼圖傳情達意，而國人所熟知的熊大、兔兔、莎莉、熊美等11位明星角色，自2011年LINE貼圖推出後，以溫暖療癒的形象廣受大眾喜愛，更發展原創IP品牌「BROWN & FRIENDS」。今年LINE正式邁入10周年，LINE FRIENDS首次揭露超人氣原創IP「BROWN & FRIENDS」從可愛療癒的LINE貼圖角色，躍升為家喻戶曉國際巨星的歷程，平時寡言的熊大更將於LINE FRIENDS的LINE官方帳號開播直播節目處女秀，在8月5日與黃路梓茵Lulu一起為台灣用戶帶來驚喜。

從2011年起，熊大攜手10位超人氣好友在LINE貼圖上閃亮登場後，可愛的形象迅速吸引廣大粉絲關注，成為LINE FRIENDS旗下當紅的原創IP品牌「BROWN & FRIENDS」。回顧10年成名之路，LINE FRIENDS致力於發展角色IP品牌，積極與世界優質品牌合作聯名，包括與頂級視聽品牌Bang & Olufsen聯名推出高質感的熊大款藍牙喇叭、與超過80年歷史的德國鋼筆品牌LAMY推出熊大與莎莉聯名限量鋼筆禮盒組，開啟BROWN & FRIENDS轉型為國際IP的新篇章。

LINE FRIENDS持續將BROWN & FRIENDS拓展至各領域內容，逐步跨足至遊戲和影視市場，在緊張刺激的大逃殺遊戲《絕地求生》和飆速快感的跑跑卡丁車之中，都可看到熊大與夥伴們的身影；熊大和好友們的日常也即將登上Netflix串流平台，以原創卡通影集躍上螢幕與全球觀眾們見面。LINE FRIENDS近年還攜手韓流明星共創全新IP，於2017年攜手頂尖韓流男團「BTS防彈少年團」設計出風靡全球的BT21系列角色，與韓國女團「ITZY」5位團員一起創造出超Q的WDZY角色們。

從韓國崛起的LINE FRIENDS，隨著傳統零售模式不斷進化，在原創IP「BROWN & FRIENDS」邁向10周年之際，也首度公開下一步將啟動「IP未來新零售」，運用「直接面對消費者」（Direct to Consumer）的商業模式，讓旗下原創IP與粉絲直接互動，並以接地本土市場、跨足娛樂體驗、創意孵化平台三大經營策略，開創全新粉絲互動體驗。例如今年與「澎湖國際海上花火節」獨家聯名合作，以高空無人機科技燈光秀讓熊大兔兔躍上星空，運用台灣在地元素設計全新角色風格，打造出澎湖花火節限定商品；去年首度與台灣知名藝術家Duncan聯手打造「熊大×Duncan」貼圖，也深獲台灣粉絲喜愛。

LINE FRIENDS今年於LINE禮物開館，推出由台灣設計、自產自銷的商品，讓熊大兔兔等角色們做為傳達和聯繫感情的象徵，在LINE通訊軟體上就能即時送禮物表達心意，打造全新的消費者體驗與開創新的IP粉絲經濟。為了回饋台灣用戶的支持，LINE FRIENDS預計下半年將攜手台灣送禮平台Pinkoi，提供在地送禮的主題服務，並與台灣主流大型通路合作。

「BROWN & FRIENDS」今年邁入在台第10年，LINE FRIENDS盛大展開系列活動，在全球啟動精采大咖聯名合作，包括4月與電子配件品牌CASETiFY聯名推出熊大、兔兔手機殼，7月初與風靡潮流圈的巴黎小狐狸Maison Kitsuné推聯名商品，還有最近剛上市的小小兵聯名商品，掀起一波波搶購熱潮。