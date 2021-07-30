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賀東奧奪牌數破紀錄！愛買量販本周日會員滿額享9折

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
賀東京奧運奪牌數破紀錄，愛買量販特別加碼8月1日推出一日限定會員消費滿額享9折優惠。圖／愛買量販提供
賀東京奧運奪牌數破紀錄，愛買量販特別加碼8月1日推出一日限定會員消費滿額享9折優惠。圖／愛買量販提供

東京奧運賽事熱烈進行中，本屆奧運台灣選手奪牌數已破歷屆紀錄，提前歡慶東奧佳績，愛買量販臨時加碼，8月1日推出一日限定HAPPY GO會員「消費滿2,000元享9折」活動，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆消費最高回饋300元，除了全館萬件商品享優惠之外，同時也推出最強銀行滿額禮、分期禮，愛買量販與遠東商銀、玉山銀行、台新、國泰世華、中國信託、聯邦、華南銀行、滙豐等18家銀行合作滿額禮和分期禮，單筆消費滿3,000元起即享限量現金抵用券回饋，單筆最高回饋500元，數量有限送完為止。

愛買量販中元大檔正式開打，即日起至8月24日祭出餅乾、飲料、米、油、泡麵等2,000款商品特惠，最低下殺38折起，兩大中元熱門品類獨家推出「泡麵／麵條DM商品單筆消費滿288元送20元」、「包裝米單筆消費滿299元送30元」滿額送現金折價券。

父親節將至，愛買量販8月10日前特別推出電鬍刀、按摩健身器材和保健營養商品等500款商品下殺54折起，購買德國百靈、Panasonic品牌電鬍刀消費滿3,000元折300元，購買PHILIPS品牌電鬍刀和音波牙刷消費滿3,000元折200元；保健、護理指定商品單筆消費滿888元現折50元、最高現折250元。

愛買表示，近來東京奧運吸引全民高度關注，本屆奪牌數已創歷屆紀錄，愛買量販邀民眾提前歡慶推出全館優惠，再加上父親節、中元節即將來臨帶動買氣，預估會員一日限定9折活動業績可較平日成長2～3成。

愛買量販中元大檔正式開打，即日起至8月24日祭出2,000款商品特惠，最低下殺38折起。圖／愛買量販提供
愛買量販中元大檔正式開打，即日起至8月24日祭出2,000款商品特惠，最低下殺38折起。圖／愛買量販提供

東京奧運 愛買 父親節

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