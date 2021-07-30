賀東奧奪牌數破紀錄！愛買量販本周日會員滿額享9折

你家裡的衣物都是怎麼洗的？很多人一定會回答 : 當然是用洗衣機囉。但是，你知道嗎？不管是用洗衣機或是手洗，單純添加洗衣精並不能完全達到深層的衣物清洗效果，而洗衣精主要功能為對抗汙漬、消除臭味，並不是用來殺菌！在全球疫情嚴重的時刻，特別是在後疫情時代，日常安全衛生格外重要，衣服不僅需要清洗，更需要進行有效的殺菌和消毒。

2021-07-30 15:47