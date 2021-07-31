「榨」出夏日清爽，網路熱議果汁機品牌聲量排行

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「果汁機」話題的網路聲量表現，帶您了解七大果汁機品牌聲量，以及八大人氣榨汁水果網路聲量排行。

遇上炎炎酷暑，不少人想來杯清涼的果汁，但防疫期間民眾為避免群聚減少出門，因此許多人選擇在家動手榨果汁，不僅可以自己搭配喜歡的蔬果，也能避免市售果汁的有害添加物，喝得安心健康又消暑！

Oste高質感外型引熱議 老字號品牌安心有保障

七大果汁機品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

市面上果汁機品牌百百種，在各品牌中，「Oster」及「伊萊克斯」兩大外國品牌因常有官方活動的抽獎，網友在討論果汁機時常聯想到這兩個品牌，因此聲量大勝其餘品牌，除此之外，Oster也與美國老字號品牌「梅森罐」合作，推出高質感的梅森果汁杯，款式多樣又美觀，民眾可以隨心情自行替換喜歡的果汁杯。

而品質有保證的老字號品牌「國際牌」、「飛利浦」以及「大同」，因深耕家電產品多年且保固服務良好，是許多網友購買果汁機的好選擇之一，有網友在討論區提問「不知道要買什麼牌子的果汁機」，許多網友回覆「買國際牌之類的大牌不會錯」、「大同也不錯吧，售後服務很好」。

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果榨汁高人氣 夏季水果清涼消暑好選擇

八大人氣榨汁水果網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

近幾年搭起一股健康飲食風潮，許多人開始以高纖、天然的果汁取代市售手搖飲，其中最受網友歡迎的「蘋果」，因取得容易、四季盛產且價格便宜，深受網友喜愛，除此之外，蘋果含有豐富的膳食纖維且低熱量，風味也與其他蔬果契合，因此是許多民眾減肥果汁必備的水果之一；另外因正逢夏季，「芒果」、「鳳梨」、「西瓜」等夏季盛產水果，也是網友熱議的人氣果汁口味，搭上前一陣子台灣鳳梨滯銷的新聞，許多網友在網路上分享鳳梨料理的食譜，其中鳳梨汁因材料簡單、操作容易，大受網友歡迎。另方面，許多民眾也懷念起夜市的「西瓜汁」，不少人在家DIY，並在網路上分享「現在才知道原來夜市西瓜汁加那麼多水」、「以後還是自己在家做就好」，引發熱烈討論。

除了純果汁外，不少民眾也喜愛果汁牛奶的好風味，因此與牛奶百搭的「香蕉」和「酪梨」也是榜上有名，香蕉牛奶、酪梨牛奶因飽足感高且富含纖維，不但是民眾早餐的好選擇，也是許多健身族群運動後的熱門點心。

炎炎夏日，不妨在家和家人動手做一杯清涼果汁，不僅消暑、健康，安全也有把關，還能客製化出自己最愛的果汁組合！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》