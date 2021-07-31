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洗碗好累好麻煩？ 一台洗碗機免去所有煩惱

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
「洗碗機」話題的網路聲量表現。 圖片來源／Unsplash
「洗碗機」話題的網路聲量表現。 圖片來源／Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「洗碗機」話題的網路聲量表現，帶您了解洗碗機五大品牌的網路聲量，以及網友推薦洗碗機的五大理由。

現代人生活忙碌緊湊，偶爾想要下廚做菜卻又覺得收拾碗盤好麻煩，因此近年來越來越多人選擇於家中安裝洗碗機，洗碗機儼然成為許多煮夫、煮婦必備家電之一。

歐洲品牌位居前三搶攻市場 博世品牌聲量遙遙領先

5大洗碗機品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖
5大洗碗機品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

市面上洗碗機品牌百百種，其中網路聲量討論最高的前三名品牌皆來自歐洲，高質感機款深受煮夫、煮婦喜愛，來自德國的「博世BOSCH」以近千則聲量大勝其餘品牌，博世以全球首創「沸石烘乾技術」搶攻市場，主打使用天然沸石吸收運轉時的高溫蒸氣，再用沸石烘乾碗盤，不需使用額外烘乾的電能，節約又環保，因此不少網友大嘆「BOSCH的沸石功能真的好用」、「沸石天然，洗小朋友的餐具很安心」。

同樣來自德國的「米勒Miele」，與來自瑞典的「賽寧ASKO」，皆以歐洲匠人工藝的高品質機款搶佔市場，網友表示「Miele洗碗機都是德國進口的，品質很有保障」、「ASKO全機都是不銹鋼，外觀典雅好看」，可看出品質及質感是許多民眾在意的考量。

而身為小米生態鏈之一的「雲米」，推出「互聯網洗碗機」，其主打只需透過手機APP，便能預約洗碗，並可隨時監控機身耗材的使用狀況，加上其簡約的外觀設計與相較親民的價位，也引起不少網友的關注。

洗碗機「高溫去油」，清潔省力好方便

網友推薦洗碗機的5大理由網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖
網友推薦洗碗機的5大理由網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

洗碗機在台灣普及率逐年提高，在討論區也常見網友大力推薦洗碗機，紛紛表示「用過就回不去了」。其中，最令網友大推洗碗機的理由，便是其「清潔力高」一事。洗碗機利用高溫熱水、無死角沖洗碗盤，讓許多網友讚嘆「用了洗碗機才知道以前碗都沒洗乾淨」、「再油的盤子也洗得乾淨，真的好用」。

另外，對於不少雙薪家庭來說，下班煮完飯，還要面對一堆待清洗的鍋碗瓢盆，身心皆已疲憊，因此不少網友也會利用洗碗機，不但「省時省力」，且多餘時間可用來陪伴孩子或打理其他家務，而有網友表示「買了洗碗機一輩子不知道可以省下多少洗碗的時間，有夠划算」、「終於不用再彎腰洗碗了」等想法，引起熱烈迴響。

另方面，洗碗機「節約省水」的特點也成為網友推薦的理由之一，特別是前陣子在中南部限水期間，許多店家表示「使用洗碗機，省水真的有感」，也有網友表示「購入洗碗機後，店內缺水問題就沒那麼嚴重了」等，也引發網友熱議。

現代人生活忙碌，不少智慧家電陸續推出，而洗碗機不僅能降低家務的工作負擔，還可以較有效率的使用水資源。洗碗機因應不同的家庭人口與需求，也各有不同的機款型號，若想在家中擺上一台洗碗機，除了參考網友的討論，也可再多方面評估自身訴求。

觀看原文→　https://bit.ly/2UV2Ehb

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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