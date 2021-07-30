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會發聲還會臉紅！「蠟筆小新icash2.0」限時預購快搶買
日本知名卡通「蠟筆小新」，陪伴許多人的童年時光，小新無厘頭、愛搞怪的行為，常常令人哭笑不得，堪稱全世界最難搞的男童，也因為他活潑風趣的個性，吸引一大票「小新迷」的喜愛。愛金卡公司推出首款卡通人物造型「蠟筆小新icash2.0」公仔鑰匙圈，會發聲還會臉紅，8月2日上午11點至8月8日晚上11點59分於7-ELEVEN門市「ibon便利生活站」開放限時預購，粉絲記得鎖定時間快衝！
愛金卡公司所推出的各種造型icash2.0，總是話題性十足，引起民眾搶購熱潮，這次特別取得日本授權，推出首款卡通人物造型「蠟筆小新icash2.0」公仔鑰匙圈，外型小巧可愛，為了忠實呈現小新的幽默個性，特別請「蠟筆小新」卡通中文聲優進行配音，嗶卡感應時公仔會發出「哦哦～漂亮的大姊姊！」音效，臉頰兩側同時還會發出紅色光芒，就好像小新看到漂亮姐姐時熱情搭訕，逼真又逗趣。
「蠟筆小新icash2.0」公仔鑰匙圈將於8月2日上午11點至8月8日晚上11點59分於7-ELEVEN門市的「ibon便利生活站」開放限時預購，每個售價499元。
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