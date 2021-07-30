Amanda Seyfried加持 積家Reverso腕表雙面動人

女性的手表，究竟是手腕間的珠寶、還是精密的時計？簡單的問題、每個人都有不同想法。積家（Jaeger-LeCoultre）、愛彼（Audemars Piguet）近日不約而同推出新款女性珠寶時計，透過Reverso的長方形、皇家橡樹的八角形，以結構之美，成為全身造型的風格美學亮點。

2020年演出電影「曼克（MANK）」因而獲金球獎提名的Amanda Seyfried原就是積家品牌好友，近日為了慶祝積家Reverso系列90周年，Amanda Seyfried也為積家拍攝一組形象視覺，並由荷蘭出生的攝影師兼藝術家Alique掌鏡。在這組形象視覺中，她配戴上可翻轉表殼的Reverso One Duetto Moon月相腕表，並搭配酒紅色皮表帶或玫瑰金鏈帶，散發兩種殊異的氣質風格。

Amanda Seyfried表示，「在如此小巧的表殼內融入如此精緻繁複的細節和藝術元素，實在難以置信，而正、反兩面的錶盤更天衣無縫地融合在同一設計之中，令人嘆為觀止。」40.1 X 20毫米的玫瑰金表殼裡，使用了手上鍊842機芯，包含兩面不同的時間顯示，其中一面並有月相顯示。而1931年代問世的Reverso系列，並以表殼的水平裝飾條紋、加上長方形的形體，似帶人重返1930年代、裝飾藝術（Art Deco）盛行的復古風華。