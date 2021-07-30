送禮給老爸最貼心！無印良品有質感、HOLA買餐具送蛋糕

8月8日父親節將至，有想好送什麼禮物給老爸嗎？如果要為父親增添質感，MUJI無印良品推薦一系列質感好物，從穿著舒適的衣服，各種上班用品的收納均有；HOLA特力和樂則有PAPA'S SWEET餐桌企畫，買皇室御用餐具送主題蛋糕。

想讓老爸穿著有質感又兼具機能，無印良品推薦採用強韌雙紗線製成的男有機棉水洗鹿子織短袖POLO衫，或有機棉無側縫短袖衫，穿新衣慶祝更有型。若喜歡在家煮飯的，無印良品新上市異國速食包，包括蕃茄燉煮肌肉、奶油風味燉煮雞肉等，在家也能方便吃東西，還能搭配碳酸玻璃杯，在家為看運動賽事應援。

若還在上班的老爸，無印良品有一系列如聚酯纖維電腦包，具有緩衝材質，也方便攜帶，讓上班族老爸更有型。

HOLA特力和樂鼓勵大家可以在家，創造與父親過節的儀式感，7月底前在HOLA大台北或大台中9家實體門市、或透過LINE一對一專人服務，購買指定餐具滿2,088元，贈送6吋父親節主題造型蛋糕乙份。