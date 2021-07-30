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送禮給老爸最貼心！無印良品有質感、HOLA買餐具送蛋糕

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
HOLA消費指定餐具滿額送父親節蛋糕。圖／HOLA特力和樂提供
HOLA消費指定餐具滿額送父親節蛋糕。圖／HOLA特力和樂提供

8月8日父親節將至，有想好送什麼禮物給老爸嗎？如果要為父親增添質感，MUJI無印良品推薦一系列質感好物，從穿著舒適的衣服，各種上班用品的收納均有；HOLA特力和樂則有PAPA'S SWEET餐桌企畫，買皇室御用餐具送主題蛋糕。

想讓老爸穿著有質感又兼具機能，無印良品推薦採用強韌雙紗線製成的男有機棉水洗鹿子織短袖POLO衫，或有機棉無側縫短袖衫，穿新衣慶祝更有型。若喜歡在家煮飯的，無印良品新上市異國速食包，包括蕃茄燉煮肌肉、奶油風味燉煮雞肉等，在家也能方便吃東西，還能搭配碳酸玻璃杯，在家為看運動賽事應援。

若還在上班的老爸，無印良品有一系列如聚酯纖維電腦包，具有緩衝材質，也方便攜帶，讓上班族老爸更有型。

HOLA特力和樂鼓勵大家可以在家，創造與父親過節的儀式感，7月底前在HOLA大台北或大台中9家實體門市、或透過LINE一對一專人服務，購買指定餐具滿2,088元，贈送6吋父親節主題造型蛋糕乙份。

HOLA還提出買餐具該如何搭配蛋糕呢？可以使用交叉對角線構圖法、立面視覺構圖法等兩種，交叉視覺代表將蛋糕與餐具，沿著對角線擺放產生對稱感，立面視覺則透過高度漸層擺放，讓視覺更立體。餐具則推薦泰國皇室御用餐具Royal Porcelain、德國Spiegelau與HOLA最新設計款瑞斯餐具等，在家中創造屬於家人的共同儀式感。

MUJI無印良品讓老爸穿著更帥氣。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品讓老爸穿著更帥氣。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品聚酯纖維網眼筆記型電腦包（13吋用）／320元。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品聚酯纖維網眼筆記型電腦包（13吋用）／320元。圖／MUJI無印良品提供
HOLA推薦泰國皇室御用Royal Porcelain餐具。圖／HOLA特力和樂提供
HOLA推薦泰國皇室御用Royal Porcelain餐具。圖／HOLA特力和樂提供

餐具 HOLA 無印良品

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