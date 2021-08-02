數位劇場與原文會合作 從「手」說藝術

第一個以藝文節目為主的線上頻道udn數位劇場經營至今已合作超過廿組劇團，上架近百部經典作品，近期又透露與「原住民族文化事業基金會」的合作即將在八月上線，一共八支訪談影音，歡迎有興趣的觀眾前往觀看。

「Pulima」是排灣族語，意為「手藝精細之人」，原文會致力於提倡原住民文化，打造台灣原住民當代藝術交流平台，除紀錄近年臺灣原住民藝術之動態脈絡，亦將置身於世界各島嶼之間，觀察世界原住民藝術發展風貌。

「PULIMA藝術之手」為第一個以百年來之近現代原住民藝術為內容的藝術節目，並拋開西洋藝術與東方藝術的觀點，從人類的創造力開始談起，以八個不同的議題進行探討――工藝世家、自然關係、表演藝術、另類空間、中生世代、新生世代、圖騰印記、女性觀點，層次清晰地揭示近現代的原住民藝術。

「PULIMA展演廳」則是集結歷年Pulima藝術節的演唱會、劇場表演，其中難得一見原住民四大金曲歌手雲力思、桑布伊、舒米恩、以莉．高露共同創作開幕歌曲，以及蒂摩爾古薪舞集首次的國際共製表演，也是第一次與國際讚譽的Black GraceDance Company黑色優雅舞團共同編創的舞蹈節目。系列節目將於八月一日起在LINE TV數位劇場免費觀看，將這份珍貴紀錄與大家分享。

體現民族文化之美，「Pulima」系列訪談影音已在數位劇場上線，歡迎前往免費觀看。圖為「Pulima」2016年展演廳系列演出。圖／原住民族文化事業基金會提供