好戲加入 LINE TV數位劇場持續擴大合作

數位劇場成立至今已將近一周年，積極網羅劇團夥伴加入，期盼共同開創藝文的新道路，自六月份說明會結束後，不斷擴大合作範圍，而新上檔的是「十貳劇場劇團」的代表作《12》，探討隨機殺人事件及審判過程的敏感話題，歸類在「特殊題材」中，歡迎有興趣的觀眾前往訂閱。

《12》靈感來源是電影《十二怒漢》，從有罪到無罪的翻案劇情，讓大家參與整個掙扎又燒腦的審判過程，《12》也是編劇張敦智首度挑戰角色人數多達12人的劇本，而該劇講述的隨機殺人題材，牽扯到敏感的社會議題，需要非常勇敢、也需要非常小心。張敦智成功將每個人物刻畫的栩栩如生，每位演員的個性鮮明，彷彿就是當事者般的卯足全力詮釋角色，難以想像在空間有限的舞台上，能有如此龐大的張力，超越一般劇場的臨場感。

《12》的演出空間像是一個小房間，在這空間裡的十二個人都各自代表著十二種死亡的隱喻，讓觀眾在觀賞的過程中會不由自主地沿生出值得思考的哲理問題，例如「死亡」的意義？當人們被遺忘時，還能算活著嗎？以及至親與陌生人之間的抉擇等等。2019年起十貳劇場便開始嘗試將影像介入劇場演出，將「影像」作為劇中溝通的橋樑，增加了更多延伸的可能，期望帶給觀眾更多不同的劇場體驗。

燒腦的人性話題作品《12》，把12種人格壓縮在一個小空間裡，讓戲劇張力加倍呈現。圖／十貳劇場劇團提供