快訊

楊勇緯的「東奧奪金」九宮格哪裡有問題？可以拿大谷翔平當範例

陳時中坦言AZ、莫德納供貨吃緊 第5輪將以現貨為主

好戲加入 LINE TV數位劇場持續擴大合作

聯合新聞網 / 聯合數位文創
十貳劇場劇團《12》，已在LINE TV數位劇場開放訂閱觀看。圖／十貳劇場劇團提供
十貳劇場劇團《12》，已在LINE TV數位劇場開放訂閱觀看。圖／十貳劇場劇團提供

數位劇場成立至今已將近一周年，積極網羅劇團夥伴加入，期盼共同開創藝文的新道路，自六月份說明會結束後，不斷擴大合作範圍，而新上檔的是「十貳劇場劇團」的代表作《12》，探討隨機殺人事件及審判過程的敏感話題，歸類在「特殊題材」中，歡迎有興趣的觀眾前往訂閱。

《12》靈感來源是電影《十二怒漢》，從有罪到無罪的翻案劇情，讓大家參與整個掙扎又燒腦的審判過程，《12》也是編劇張敦智首度挑戰角色人數多達12人的劇本，而該劇講述的隨機殺人題材，牽扯到敏感的社會議題，需要非常勇敢、也需要非常小心。張敦智成功將每個人物刻畫的栩栩如生，每位演員的個性鮮明，彷彿就是當事者般的卯足全力詮釋角色，難以想像在空間有限的舞台上，能有如此龐大的張力，超越一般劇場的臨場感。

《12》的演出空間像是一個小房間，在這空間裡的十二個人都各自代表著十二種死亡的隱喻，讓觀眾在觀賞的過程中會不由自主地沿生出值得思考的哲理問題，例如「死亡」的意義？當人們被遺忘時，還能算活著嗎？以及至親與陌生人之間的抉擇等等。2019年起十貳劇場便開始嘗試將影像介入劇場演出，將「影像」作為劇中溝通的橋樑，增加了更多延伸的可能，期望帶給觀眾更多不同的劇場體驗。

燒腦的人性話題作品《12》，把12種人格壓縮在一個小空間裡，讓戲劇張力加倍呈現。圖／十貳劇場劇團提供
燒腦的人性話題作品《12》，把12種人格壓縮在一個小空間裡，讓戲劇張力加倍呈現。圖／十貳劇場劇團提供

「十貳劇場劇團」的作品並不會提供一個答案，而是給一條新的思路，把這份值得深思及回味的藝術感染力留給觀眾。「十貳劇場劇團」的經典好戲《12》已在 LINE TV數位劇場上架，歡迎前往 LINE TV數位劇場訂閱觀看。

劇場 隨機殺人事件 LINE

延伸閱讀

限時下殺！全國電子家電全館9折 電視最高狂降1.8萬

台灣百餘政要LINE遭駭 日本政府：國內未傳災情

高雄好家載效益擴大 市府整合多方力量盼助業者突圍

歌劇院開門了！夏日放／FUN時光兩製作上檔

相關新聞

STANLEY X 星巴克聯名來了！8款商品8月4日開賣

沁透綠意將是今夏最美顏色。星巴克最受歡迎的聯名商品之一，與STANLEY的聯名系列即將登場，以清新雅致的薄荷綠漸層為主色...

日本超模比基尼迎夏季 性感兼具高級感秘訣在這

夏季是屬於陽光沙灘和戲水的季節。日本超模森星（Hikari Mori）、富永愛（Ai Tominaga），近日不約而同都...

菸酒管理法規因時制宜？「呱吉」邱威傑網路倡議掀熱潮

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「BROWN & FRIENDS」歡慶10周年！3款全球獨家禮品超萌

台灣人愛用貼圖傳情達意，而國人所熟知的熊大、兔兔、莎莉、熊美等11位明星角色，自2011年LINE貼圖推出後，以溫暖療癒...

後疫情時代！洗衣只靠洗衣精殺菌力夠嗎？UVC LED應用洗衣新思維

你家裡的衣物都是怎麼洗的？很多人一定會回答 : 當然是用洗衣機囉。但是，你知道嗎？不管是用洗衣機或是手洗，單純添加洗衣精並不能完全達到深層的衣物清洗效果，而洗衣精主要功能為對抗汙漬、消除臭味，並不是用來殺菌！在全球疫情嚴重的時刻，特別是在後疫情時代，日常安全衛生格外重要，衣服不僅需要清洗，更需要進行有效的殺菌和消毒。

好戲加入 LINE TV數位劇場持續擴大合作

數位劇場成立至今已將近一周年，積極網羅劇團夥伴加入，期盼共同開創藝文的新道路，自六月份說明會結束後，不斷擴大合作範圍，而新上檔的是「十貳劇場劇團」的代表作《12》，探討隨機殺人事件及審判過程的敏感話題，歸類在「特殊題材」中，歡迎有興趣的觀眾前往訂閱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。