日本超模比基尼迎夏季 性感兼具高級感秘訣在這

夏季是屬於陽光沙灘和戲水的季節。日本超模森星（Hikari Mori）、富永愛（Ai Tominaga），近日不約而同都在IG上分享了最新的夏日穿搭，充滿奔放熱情的美好季節氛圍。富永愛為時尚雜誌Numero拍攝的照片以成熟高貴的魅力演繹Tiffany的珠寶，而森星在泳池戲水則以寶格麗（BVLGARI）的珠寶為性感的比基尼畫龍點睛。

第一個登上國際時尚舞台的亞洲超模富永愛，今年已經38歲，不過一直維持運動習慣的她身材還是相當高挑纖瘦，而在2019年宣佈復出後，不但戲劇表現受到肯定，時尚拍攝相關的邀約也沒停過。在最新一期的雜誌中，她示範夏日的黑色服裝穿搭，除了材質上以薄透的軟紗營造視覺清透感，挖空的設計也是重點。不過整體優雅時尚的感覺，則仰賴Tiffany金色系珠寶與黑色服裝的巧妙搭配，讓奪目的金色為整體注入入華麗感。