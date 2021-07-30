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日本超模比基尼迎夏季 性感兼具高級感秘訣在這

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
日本超模富永愛在IG分享自己配戴Tiffany珠寶為雜誌拍攝的夏日時尚大片。圖／取自IG @ai_tominaga_official
日本超模富永愛在IG分享自己配戴Tiffany珠寶為雜誌拍攝的夏日時尚大片。圖／取自IG @ai_tominaga_official

夏季是屬於陽光沙灘和戲水的季節。日本超模森星（Hikari Mori）、富永愛（Ai Tominaga），近日不約而同都在IG上分享了最新的夏日穿搭，充滿奔放熱情的美好季節氛圍。富永愛為時尚雜誌Numero拍攝的照片以成熟高貴的魅力演繹Tiffany的珠寶，而森星在泳池戲水則以寶格麗（BVLGARI）的珠寶為性感的比基尼畫龍點睛。

第一個登上國際時尚舞台的亞洲超模富永愛，今年已經38歲，不過一直維持運動習慣的她身材還是相當高挑纖瘦，而在2019年宣佈復出後，不但戲劇表現受到肯定，時尚拍攝相關的邀約也沒停過。在最新一期的雜誌中，她示範夏日的黑色服裝穿搭，除了材質上以薄透的軟紗營造視覺清透感，挖空的設計也是重點。不過整體優雅時尚的感覺，則仰賴Tiffany金色系珠寶與黑色服裝的巧妙搭配，讓奪目的金色為整體注入入華麗感。

活躍於歐美時尚圈與社交圈的名媛超模森星，是義大利日本的混血美女，個性活潑的她經常在IG分享生活和工作照，例如近日她就分享了夏日行程必備的玩水照，而她不但只是拍拍美照而已，更大膽地直接將寶格麗的B.zero1珠寶戴下水，金色和白金款的戒指與手環不但堆疊配戴互相襯托，與他身上的丹寧歀比基尼也相得益彰，完美展現屬於夏季的休閒氣氛。

日本超模富永愛在IG分享自己配戴Tiffany珠寶為雜誌拍攝的夏日時尚大片。圖／取自IG @ai_tominaga_official
日本超模富永愛在IG分享自己配戴Tiffany珠寶為雜誌拍攝的夏日時尚大片。圖／取自IG @ai_tominaga_official
BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒指，約23萬8,900元。圖／寶格麗提供
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日本名媛超模森星在IG分享配戴寶格麗珠寶的泳裝照。圖／取自IG @hikari
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BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷雙環戒指，約69,000元。圖／寶格麗提供
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日本名媛超模森星在IG分享配戴寶格麗珠寶的泳裝照。圖／取自IG @hikari
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日本超模富永愛與森星在IG分享充滿夏日氛圍的穿搭。圖／取自IG ＠hikari、@ai_tominaga_official
日本超模富永愛與森星在IG分享充滿夏日氛圍的穿搭。圖／取自IG ＠hikari、@ai_tominaga_official
日本名媛超模森星在IG分享配戴寶格麗珠寶的泳裝照。圖／取自IG @hikari
日本名媛超模森星在IG分享配戴寶格麗珠寶的泳裝照。圖／取自IG @hikari
Tiffany Elsa Peretti Mesh 18K金屬網設計裝飾祖母綠寶石耳環。圖／取自網路
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Tiffany Elsa Peretti Mesh純銀金屬網設計耳環，80,000元。圖／Tiffany提供
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BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金雙環鑲鑽戒指，約22萬1,000元。圖／寶格麗提供
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日本名媛超模森星在IG分享配戴寶格麗珠寶的泳裝照。圖／取自IG @hikari
日本名媛超模森星在IG分享配戴寶格麗珠寶的泳裝照。圖／取自IG @hikari
日本名媛超模森星在IG分享配戴寶格麗珠寶的泳裝照。圖／取自IG @hikari
日本名媛超模森星在IG分享配戴寶格麗珠寶的泳裝照。圖／取自IG @hikari
BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷手環，約26萬元。圖／寶格麗提供
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Tiffany Elsa Peretti Color by the Yard 18K金鑲鑽與祖母綠項鍊，價格店洽。圖／Tiffany提供
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Tiffany Elsa Peretti Mesh 18K金屬網設計裝飾祖母綠寶石項鍊，價格店洽。圖／取自網路
Tiffany Elsa Peretti Mesh 18K金屬網設計裝飾祖母綠寶石項鍊，價格店洽。圖／取自網路
日本超模富永愛在IG分享自己配戴Tiffany珠寶為雜誌拍攝的夏日時尚大片。圖／取自IG @ai_tominaga_official
日本超模富永愛在IG分享自己配戴Tiffany珠寶為雜誌拍攝的夏日時尚大片。圖／取自IG @ai_tominaga_official

珠寶 比基尼

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