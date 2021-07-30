日本超模比基尼迎夏季 性感兼具高級感秘訣在這
夏季是屬於陽光沙灘和戲水的季節。日本超模森星（Hikari Mori）、富永愛（Ai Tominaga），近日不約而同都在IG上分享了最新的夏日穿搭，充滿奔放熱情的美好季節氛圍。富永愛為時尚雜誌Numero拍攝的照片以成熟高貴的魅力演繹Tiffany的珠寶，而森星在泳池戲水則以寶格麗（BVLGARI）的珠寶為性感的比基尼畫龍點睛。
第一個登上國際時尚舞台的亞洲超模富永愛，今年已經38歲，不過一直維持運動習慣的她身材還是相當高挑纖瘦，而在2019年宣佈復出後，不但戲劇表現受到肯定，時尚拍攝相關的邀約也沒停過。在最新一期的雜誌中，她示範夏日的黑色服裝穿搭，除了材質上以薄透的軟紗營造視覺清透感，挖空的設計也是重點。不過整體優雅時尚的感覺，則仰賴Tiffany金色系珠寶與黑色服裝的巧妙搭配，讓奪目的金色為整體注入入華麗感。
活躍於歐美時尚圈與社交圈的名媛超模森星，是義大利日本的混血美女，個性活潑的她經常在IG分享生活和工作照，例如近日她就分享了夏日行程必備的玩水照，而她不但只是拍拍美照而已，更大膽地直接將寶格麗的B.zero1珠寶戴下水，金色和白金款的戒指與手環不但堆疊配戴互相襯托，與他身上的丹寧歀比基尼也相得益彰，完美展現屬於夏季的休閒氣氛。
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