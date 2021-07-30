六指淵教玩影片特效 蘋果Today at Apple推線上創意課

考完指考，即將迎接多采多姿的大學生活，除了要好好利用蘋果「開學專案」備齊所需的Mac或iPad之外，Today at Apple從7月31日開始，整個8月安排了數場線上「校園創時代」系列課程，讓藝術家/創作者現身說法，不但教你怎麼用iPad設計出讓人眼界大開的風格創作、用iPhone 拍出讓同學都羨慕的超有梗的影片、用GarageBand創作自己的第一首demo、用Procreate畫出充滿粉紅泡泡的少女漫畫，還教你如何使用「備忘錄」構思出一封讓你脫穎而出的求職信Cover Letter，無論你的興趣是攝影、繪畫、作詞作曲，還是未來準備實習、求職，都能快速學到立即上手的招式。

疫情期間Today at Apple轉為線上舉辦，反而更不受時間空間限制。「校園創時代」系列課程打頭陣的就是曾於韓國亞洲文化殿堂參展，動畫創作榮獲各大國際影展得獎提名的影像創作者Sydney Sie，帶著大家用iPhone或iPad搭配Apple Pencil，構思畫面想法並進行拍攝，在「照片」中編輯調整出獨特的影像，設計出眼界大開的風格創作。

還有線上履歷編輯器及求職平台「CakeResume」首席營運長謝威秤則將分享求職趨勢的獨到見解，以及對新鮮人求職的實用建議，並引導參與者在iPad上使用「備忘錄」，打造求職最重要的開場白「求職信Cover Letter」，讓你的履歷在茫茫履歷海中突破重圍。

緊接著，在YouTube上超受歡迎的特效師「六指淵」也不藏私教你簡單用iPhone、iPad內建的「可立拍」App進行拍攝，用酷炫的轉場方式，加上剪輯、上字，瞬間拍出讓同學們都驚呼的超有梗的短影片。

對音樂創作有興趣的民眾，也別錯過新生代創作歌手派偉俊和獨立樂團「理想混蛋」的雞丁帶來音樂創作相關的課程，用iPad搭配GarageBand就能錄製人生第一首demo。還有風格充滿日系幻夢浪漫繽紛的人氣插畫家「低級失誤」鐘逸婷，則要教大家用iPad、Apple Pencil，搭配Procreate畫出自己的心動遐想與粉紅泡泡。以上招數全都學起來，才不會「買前生產力、買後狂追劇」。