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限時下殺！全國電子家電全館9折 電視最高狂降1.8萬
迎接警戒降級、買氣回溫，全國電子即日起至8月1日推出「全民防疫，酷一夏」活動，全館家電9折，空調、冰箱、電視、洗衣機限時優惠下殺萬元，電腦現折2%，再享12期0利率，加購週邊商品6折起。
最近氣溫狂飆，待在家時間長電費特別傷荷包，全國電子「空調總統級精緻安裝」，提供8年保固服務，再送基本標準安裝，服務揪安心。精打細算的消費者，別忘得了搭配刷卡分期0利率，最高回饋6,200元、節能家電貨物稅減徵最高再省2,000元」，以及「週末環保日」最高再送2,000元，立即省下破萬元。
同步迎接父親節檔期，8月9日前電鬍刀單品滿5,000元享30期0利率，加碼抽按摩椅，滿額再贈時尚家電。即日起至8月10日凡綁定全國電子官方LINE，就有機會玩遊戲，抽Dyson造型器、Panasonic電鬍刀、享現折還有LINE POINTS等多項好禮；7月底前「綁LINE宅一起」綁定會員還抽LINE POINTS 500點，購物使用LINE Pay付款，滿額再享LINE POINTS 7%點數回饋超划算。
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