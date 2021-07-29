七夕放閃！Lady M愛心千層、BAC玫瑰蛋糕示愛

隨著七夕情人節即將到來，代表甜蜜心意的情人節蛋糕也陸續登場。Lady M以百香果千層、巧克力千層為基礎，推出限定款「ONE & ONLY七夕限定組合」，以愛心形狀蛋糕傳遞情人心意。至於BAC則以粉色玫瑰的造型，推出「夏戀。微醺玫瑰」，同樣展現出濃烈愛意。

Lady M此次推出的「ONE & ONLY七夕限定組合」，首度將百香果千層製作成心型造型，帶有明亮的酸香氣息與柔滑的卡士達香氣；同樣為心型的巧克力千層，則是在餅皮間抹入巧克力鮮奶油，並於上層點綴牛奶巧克力，增添溫柔奶香。組合中並搭配上盒裝紅玫瑰、小卡，每組售價990元，並且於7月30日10:00至8月8日2期間開放預購，並可於8月13日至8月14日期間領取與同步販售。