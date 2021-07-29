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蝦皮購物「8.8購MEN節」精選夯品整點下殺1折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「8.8購MEN節」聯手百大品牌，祭出精選夯品整點限量下殺1折起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「8.8購MEN節」聯手百大品牌，祭出精選夯品整點限量下殺1折起。圖／蝦皮購物提供

父親節倒數9天，蝦皮購物指出今年父親節送禮不僅多以「健康」為取向，更有許多孝子鎖定「高單價」禮物。近期蝦皮購物站上「父親節禮物」關鍵字搜尋量有3倍的漲幅，運動用品與保健食品更是送禮首選，因疫情而減少的出國、聚餐等支出轉移至父親節禮物預算，讓民眾更能購入高單價的3C產品或按摩椅替爸爸圓夢。瞄準父親節送禮商機，蝦皮購物「8.8購MEN節」祭出299元免運、商城88折、百大品牌下殺1起等優惠。

蝦皮購物「8.8購MEN節」加碼推出輝葉按摩椅旗艦館全面下殺4折起、蝦幣10倍送再免運，旗艦產品追夢椅最高現省44,000元；同時全面升級遊戲獎勵，蝦皮泡泡王、消消樂破關就抽AirPods、任天堂Switch，蝦皮夾夾樂更狂送iPad、3C家電1折券等豪禮。

不論老爸是帥氣型男、運動健將或娛樂狂人，蝦皮購物「8.8購MEN節」聯手百大品牌打造最強父親節送禮秘笈，不僅祭出精選夯品整點限量下殺1折起，8月1日至8月31日還有機會用1蝦幣抽Hi家教線上真人1對1外語家教2,500元課程金等總價值超過8,000萬的禮品。

蝦皮購物「8.8購MEN節」7月30日推薦凌晨0點CONVERSE 1970原價2,480元、整點限量下殺1折特價248元，中午12點漫威造型後背包原價988元、整點限量下殺4折特價394元，下午6點LEGO 10295 Porsche 911原價4,669元、整點限量下殺1折特價470元；7月31日推薦凌晨0點FREED五刀式刮鬍刀尊爵禮盒原價2,580元、整點限量下殺73折特價1,880元；8月1日推薦凌晨0點KANGOL運動包原價1,280元、整點限量下殺1折特價128元，凌晨1點BRAUN BUFFEL紳士牛皮短夾原價4,300元、整點限量下殺5折特價2,150元，下午6點id221 MOTO A1 PLUS藍牙耳機原價1,600元、整點限量下殺1折特價160元。

蝦皮購物「8.8購MEN節」加碼推出輝葉按摩椅旗艦館全面下殺4折起，輝葉追夢椅最高限省44,000元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「8.8購MEN節」加碼推出輝葉按摩椅旗艦館全面下殺4折起，輝葉追夢椅最高限省44,000元。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 父親節 品牌

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