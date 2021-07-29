蝦皮購物「8.8購MEN節」精選夯品整點下殺1折起
父親節倒數9天，蝦皮購物指出今年父親節送禮不僅多以「健康」為取向，更有許多孝子鎖定「高單價」禮物。近期蝦皮購物站上「父親節禮物」關鍵字搜尋量有3倍的漲幅，運動用品與保健食品更是送禮首選，因疫情而減少的出國、聚餐等支出轉移至父親節禮物預算，讓民眾更能購入高單價的3C產品或按摩椅替爸爸圓夢。瞄準父親節送禮商機，蝦皮購物「8.8購MEN節」祭出299元免運、商城88折、百大品牌下殺1起等優惠。
蝦皮購物「8.8購MEN節」加碼推出輝葉按摩椅旗艦館全面下殺4折起、蝦幣10倍送再免運，旗艦產品追夢椅最高現省44,000元；同時全面升級遊戲獎勵，蝦皮泡泡王、消消樂破關就抽AirPods、任天堂Switch，蝦皮夾夾樂更狂送iPad、3C家電1折券等豪禮。
不論老爸是帥氣型男、運動健將或娛樂狂人，蝦皮購物「8.8購MEN節」聯手百大品牌打造最強父親節送禮秘笈，不僅祭出精選夯品整點限量下殺1折起，8月1日至8月31日還有機會用1蝦幣抽Hi家教線上真人1對1外語家教2,500元課程金等總價值超過8,000萬的禮品。
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