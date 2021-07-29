這是真正的神話英雄吧！亞當崔佛超性感男香廣告曝光

前陣子BURBERRY宣布將要推出由創意總監Riccardo Tisci打造的第一款香水，並找來知名男星亞當崔佛（ Adam Driver）擔任代言人，近日這款千呼萬喚的香水終於曝光，而亞當崔佛演繹的形象廣告也正式登場，用充滿神話色彩的影像風格展現他的男性魅力，非常性感。

這次新推出的香水名為「Hero」，從這樣的命名就能很直接感受到專屬「英雄」的陽剛味，「我希望Hero所呈現的感覺能夠囊括現代男性氣息、展現人類原始的動物本能，並同時具備力量與感性的二元要素。」創意總監Riccardo Tisci表示，他也大讚亞當崔佛很成功地詮釋出微妙細緻的力量以及情感。

形象廣告由Jonathan Glazer執導、Mario Sorrenti操刀拍攝，亞當崔佛裸上身秀出一身肌肉騎著白馬入鏡，讓畫面流露史詩神話氛圍，也象徵BURBERRY經典的品牌標誌。整體視覺希望呈現一名尋求自由與個人成長的男性，不受任何觀念的束縛，展現出自由、蛻變和陽剛能量，同時也探討男性強壯與纖細、猛烈與溫潤，以及強悍與優雅的二元面貌。