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浪琴、芝柏、海瑞溫斯頓 父親節嚴選時計獻心意
8月8日父親節將至，能辨識時間的手表，能長久配戴、也具收藏保持意義。海瑞溫斯頓（Harry Winston）、浪琴（Longines）與芝柏（Girard Perregaux）分別推出嚴選父親節男性腕表，為天下父親獻上最珍貴的情意。
浪琴的Legend Diver復刻傳奇潛水腕表，以今年則以彩色面盤的全新版本面世：深藍色、漸層的面盤搭配上箱形藍寶石水晶鏡面、兩個旋入式表冠與旋入式底蓋，同時將防水深度提升至300米，機芯也升級為抗磁性更加的L888.5矽游絲自動上鏈機芯，訂價10萬有找，另有咖啡色面盤搭配咖啡色皮表帶的款式。
海瑞溫斯頓的的Project Z14腕表則使用了耐用性和輕盈質感的鋯合金材質，加上半透明的面盤與裝飾工藝，展現建築強烈的鮮明氣勢，最大特點還在於六點鐘方向的紅色逆跳小秒針，每30秒逆跳一次，在硬派、強烈的工業感之外，帶來每分鐘上演的靈動視覺，HW2202自動上鍊機芯並具備扁平矽游絲，限量300只生產、物以稀為貴。
芝柏的金橋系列非凡金橋腕表，則取品牌最經典三金橋設計，將機芯的橋板進化為具有裝飾藝術風格的造型橋板，開放式的面盤，讓金橋、齒輪、發條、擺輪等不同零件，一如父親的開闊大器，一覽無遺、盡收眼底。
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