Pinkoi X SNOOPY聯名第三彈推夜市版玻璃杯、腳運詩籤

Pinkoi攜手經典美國漫畫《Peanuts》推出獨家自製商品，今年夏天延續「台味日常」設計概念，將令人難忘的夜市文化用台灣特有143玻璃杯熱鬧再現，不僅療癒可愛，Pinkoi這次更為SNOOPY帶來全新身份，集結各式夜市經典回憶，把熱情小吃攤販、古早味撈魚釣蝦遊戲、人氣解詩籤一次裝載，即日起至8月4日搶先預購限定Pinkoi X SNOOPY經典夜市版，可享早鳥優惠價88折及免運費優惠，8月5日起將正式在Pinkoi.com獨家開賣。

說到台灣味，少不了熱鬧好玩的夜市，PInkoi從在地文化出發，繼先前將台式茄紙袋、經典早餐店結合Peanuts角色，這次更將夜市經典元素融入設計，Pinkoi自製商品「SNOOPY Meets Local 台味日常・夜市經典版143玻璃杯組」，帶領Peanuts角色走進有吃有玩的夜市場景，不僅讓SNOOPY化身小吃攤販，在玻璃杯的杯身和杯底處更隱藏小巧思，將撈魚、釣蝦等熱門夜市遊戲圖樣融入設計，正在撈魚的SNOOPY、釣蝦的Woodstock從不同角度欣賞，即能和杯底的金魚、蝦子產生有趣效果。

此外，這款「SNOOPY Meets Local 台味日常・夜市經典版143玻璃杯組」的包裝也別具用心，在盒身就能看到俏皮的SNOOPY在「拼扣以觀光夜市」中與Peantus角色的互動，開箱後更有傳統水果網袋作為玻璃杯防震保護。