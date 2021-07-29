Acer Day線上開跑 全系列商品搭4大網購品牌日更超值

每年暑假不可錯過的科技盛事「Acer Day」今年將於7月30日正式開跑，再度邀請「創作型唱跳歌手鼓鼓」成為活動代言人，以「Live your world」為主題，創作「我就是我 ace your day」歌曲及音樂影片，傳達無論身處何種處境，大家都要能活出自己的人生，正面積極向前邁進，鼓鼓並拍攝專屬的舞蹈表演邀請大家一同尬舞同樂。並於7月30日晚上7點半首度化身實況主持人，邀約藝人朋友及線上民眾一同暢聊、舞技PK，同時以專業的3C店長角色推薦暑期必買科技產品；8月2日起還邀集4位知名網紅這群人董仔、可凡、牛牛妹及JOJO啾啾於IG線上接力開播，分享疫情下的心路歷程及在家工作的3C使用心得。

迎戰暑假換機、新鮮人更新設備的需求，宏碁推出超過20款搭載第11代Intel Core處理器的產品，包括輕薄Acer Swift EVO、效能Aspire筆電、全新Nitro及Predator電競筆電、桌機、螢幕等，更推出新款搭載GTX 30系列筆電顯示卡的Swift X新品，輕薄又效能兼具，搭配網路好康、旅程分享活動。另外還有momo購物網、PChome購物、Yahoo奇摩、蝦皮購物4大網購大促加碼活動，千萬別錯過入手新品好時機。