Acer Day線上開跑 全系列商品搭4大網購品牌日更超值
每年暑假不可錯過的科技盛事「Acer Day」今年將於7月30日正式開跑，再度邀請「創作型唱跳歌手鼓鼓」成為活動代言人，以「Live your world」為主題，創作「我就是我 ace your day」歌曲及音樂影片，傳達無論身處何種處境，大家都要能活出自己的人生，正面積極向前邁進，鼓鼓並拍攝專屬的舞蹈表演邀請大家一同尬舞同樂。並於7月30日晚上7點半首度化身實況主持人，邀約藝人朋友及線上民眾一同暢聊、舞技PK，同時以專業的3C店長角色推薦暑期必買科技產品；8月2日起還邀集4位知名網紅這群人董仔、可凡、牛牛妹及JOJO啾啾於IG線上接力開播，分享疫情下的心路歷程及在家工作的3C使用心得。
迎戰暑假換機、新鮮人更新設備的需求，宏碁推出超過20款搭載第11代Intel Core處理器的產品，包括輕薄Acer Swift EVO、效能Aspire筆電、全新Nitro及Predator電競筆電、桌機、螢幕等，更推出新款搭載GTX 30系列筆電顯示卡的Swift X新品，輕薄又效能兼具，搭配網路好康、旅程分享活動。另外還有momo購物網、PChome購物、Yahoo奇摩、蝦皮購物4大網購大促加碼活動，千萬別錯過入手新品好時機。
而除了超齊全的全系列Swift輕薄筆電、Predator與Nitro電競筆電、桌機與螢幕，宏碁更攜手旗下生活品牌推出多元新品，包括acerpure cool二合一空氣循環清淨機，活動期間8月2日至8月30日活動期間購買並於官網完成產品註冊，即可獲得超值的3年保固優惠；暑假全新推出PredatorShot掠奪者能量飲「猛毒2：血蜘蛛」特仕版，於全台全家便利商店獨家販售，即日起至8月10日止提供消費者嘗鮮優惠，原價49元，加10元多1件，上網登錄發票還可參加GoPro HERO9、Predator電競椅、全家禮物卡、Predator金屬冰塊及冰壩杯等抽獎活動；另外還有具備銀離子抗菌劑塗層的無線抗菌鍵鼠組，以及多款防護外套與包款等新品開賣。至8月31日前Acer Day活動期間，購買登錄購買指定商品還有登錄抽Apple Watch、LINE Points等破萬好禮瘋狂抽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言