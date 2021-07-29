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國寶級繪師出手！酉鬼啤酒Hazy IPA一口登上蓬萊仙島

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
結合舞台、戲偶、俠義或科幻題材的布袋戲，無疑是台灣生命力的生猛表現之一。而酉鬼啤酒則從Hazy IPA迷濛的酒液，進一步帶出布袋戲舞台山雨欲來的奇趣聯想。圖 / 酉鬼啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
結合舞台、戲偶、俠義或科幻題材的布袋戲，無疑是台灣生命力的生猛表現之一。而酉鬼啤酒則從Hazy IPA迷濛的酒液，進一步帶出布袋戲舞台山雨欲來的奇趣聯想。圖 / 酉鬼啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣在地文化中，結合舞台、戲偶、俠義或科幻題材的布袋戲，無疑能高度代表在地文化傳統。過往擅長翻玩風味與酒標設計的本地精釀啤酒品牌酉鬼啤酒（Ugly Half）推出新品「撥雲霧見蓬萊仙島（Hazy IPA）」，酒標設計並邀請2015年登錄為嘉義縣無形文化資產、國寶級繪師陳明山繪製酒標，讓人在風味、視覺上，一秒登上空想仙島。

同時跨足戲劇、醮壇及廣告彩繪三種不同領域的陳明山，至今已從事手繪佈景超過一甲子時光。他所師承的「朝陽派」，以強烈冷暖色系的對比為特色，除了重視細節、空間透視與光影漸層，融合油畫與水墨畫技法的中西合併，則是個人另一特色。這次他為酉鬼啤酒繪製的瓶標上，繪製了一方「沒有人」的武林。

沒有劍俠義士，也沒有飛沙走石，但似布袋戲場景般風雨欲來。深色的山巔為大霸尖山，相傳也是原住民泰雅、賽夏兩族的發源地，又有「酒桶山」之稱；白色尖形的峻嶺則為紐西蘭南島最高峰，又稱「雲之巔」的庫克山（Aoraki），而之所以挑選紐西蘭的名山，正因為酒廠的首席釀酒師Tom Ashton來自紐西蘭。

舞台搭建好了，而故事則藏在玻璃瓶身的酒液裡，「撥雲霧見蓬萊仙島」屬混濁型印度淡艾爾（Hazy IPA），這種類型是近年新起的風格，並在2018由美國釀酒師協會（Brewers Association）收錄於啤酒風格指南（Beer Style Guidelines）中。「撥雲霧見蓬萊仙島」的酒液呈金黃色。明亮奔放的熱帶水果香氣，帶有鳳梨、葡萄柚及黃檸檬的聯想，是因為釀造時加入紐西蘭的泰赫克（Taiheke）與美國的馬賽克（Mosaic）兩種啤酒酒花。

新品上市期間，除了於合作店家單瓶販售，酉鬼啤酒再推出限量250組的「蓬萊仙島成箱組」，內含12瓶「撥雲霧見蓬萊仙島Hazy IPA」與一件「《仙島走雲圖》酒標全景橫式掛旗」。每組建議售價1,920元，詳細舖貨店家與購買資訊，則可登錄酉鬼啤酒臉書或instagram專頁查明或私訊聯繫。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「《仙島走雲圖》酒標全景橫式掛旗」，將與12瓶「撥雲霧見蓬萊仙島Hazy IPA」組成「蓬萊仙島成箱組」，限量250件。圖 / 酉鬼啤酒提供
「《仙島走雲圖》酒標全景橫式掛旗」，將與12瓶「撥雲霧見蓬萊仙島Hazy IPA」組成「蓬萊仙島成箱組」，限量250件。圖 / 酉鬼啤酒提供
同時跨足戲劇、醮壇及廣告彩繪三種不同領域的陳明山，至今已從事手繪佈景超過一甲子時光，並在2015年被登錄為嘉義縣無形文化資產。圖 / 酉鬼啤酒提供
同時跨足戲劇、醮壇及廣告彩繪三種不同領域的陳明山，至今已從事手繪佈景超過一甲子時光，並在2015年被登錄為嘉義縣無形文化資產。圖 / 酉鬼啤酒提供
酉鬼啤酒推出新品「撥雲霧見蓬萊仙島（Hazy IPA）」，酒標設計並邀請2015年登錄為嘉義縣無形文化資產、國寶級繪師陳明山繪製酒標，讓人在風味、視覺上，一秒登上空想仙島。圖 / 酉鬼啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酉鬼啤酒推出新品「撥雲霧見蓬萊仙島（Hazy IPA）」，酒標設計並邀請2015年登錄為嘉義縣無形文化資產、國寶級繪師陳明山繪製酒標，讓人在風味、視覺上，一秒登上空想仙島。圖 / 酉鬼啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
帶有神秘金黃酒液的混濁型印度淡艾爾（Hazy IPA），2018年曾正式收錄於「啤酒風格指南（Beer Style Guidelines）」中。圖 / 酉鬼啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
帶有神秘金黃酒液的混濁型印度淡艾爾（Hazy IPA），2018年曾正式收錄於「啤酒風格指南（Beer Style Guidelines）」中。圖 / 酉鬼啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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