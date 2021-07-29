最百搭的Theory登台上線開賣！超簡約設計怎麼穿都時髦

如果你是極簡風格的信徒，Jil Sander或Helmut Lang的粉絲，那麼對於發跡紐約的Theory不會陌生，曾經在台設櫃，低調設計與細膩的面料受到許多消費者喜愛。亦曾與平價時尚品牌UNIQLO合作推出超值系列，是許多上班族的工作衣裝首選，現在品牌重新返台，先以線上商店方式回歸，讓人不需透過代買也能穿出最時髦風格。

在二級警戒後，相信不少人亦逐漸開始返回公司上班，外出穿搭又成為了每個人的課題。而時裝品牌Theory就選在此刻，正式設立台灣官方電商平台，即使不出國、不透過代購，也能擁有紐約風的極簡時尚。而且，從即日起為了慶祝回歸，Theory立刻就祭出折後優惠，最低4折起就能買到高質感的服飾。至8/1為止，更有全站買3件再享95折、買5件再享9折的「折上折」優惠活動。

所以，像是過去與UNIQLO聯名都以男裝為主，Theory的女裝則是首次正式在台開賣，其中受到矚目的無袖網眼棉質連身裙，透過俐落的剪裁搭配鏤空設計，既優雅又浪漫，無論上班或休閒都適合。或是如網眼棉質裙褲，以輕薄的棉料打造，穿上後整體比例更顯纖長，寬褲版型不只穿搭好看更涼爽透風。男裝系列中，Theory招牌的莫代爾 Essential T恤，觸感舒適並富有彈性，折扣後更是2,000元有找。可休閒也可當作工作搭配的Fine Bilen馬球衫，加上西裝褲或是休閒的牛仔褲都合適，也是男性消費者不可或缺單品。

Theory女裝無袖網眼棉質連身裙，限定特價11,700元。圖／Theory提供

Theory男裝Fine Bilen馬球衫，限定特價4,350元。圖／Theory提供

Theory女裝一字網眼棉質連身裙，限定特價11,700元。圖／Theory提供