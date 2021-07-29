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木村光希簡約穿搭秀寶格麗 微微流露出成熟女人味

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
木村光希配戴寶格麗珠寶拍攝最新一期的日本時尚雜誌。圖／取自IG @koki
木村光希配戴寶格麗珠寶拍攝最新一期的日本時尚雜誌。圖／取自IG @koki

日本天王木村拓哉與工藤靜香的二女兒木村光希（Kōki），擁有來自父母的完美基因，自從15歲出道以來迅速竄紅，有接不完的代言和拍攝，也是義大利精品寶格麗（BVLGARI）有史以來最年輕的代言人，影響力不容小覷。今日她在IG分享她為最新一期日本雜誌25ans拍攝的時尚大片和短片，宣傳寶格麗與該雜誌合作的活動「Fits My Style」，鼓勵大家在活動期間（8月15日前）在社交平台分享自己將寶格麗珠寶融入日常穿搭中的照片。

而木村光希也在這次的拍攝中以接近本身風格的乾淨妝容、長髮、和秋冬服裝，凸顯不同設計的寶格麗珠寶作品。除了她經常配戴的B.zero1系列珠寶傑出的建築美學，這次她也詮釋了比較有別以往的Serpenti系列和Divas’ Dream系列。以靈蛇為主角的Serpenti系列珠寶，自70年代至今有各種具象、抽象的演繹，木村光希配戴的Serpenti Viper系列更為輕盈纖巧，是針對喜歡日常混搭、堆疊配戴的當代女性而推出的全新創作。而以羅馬古浴場的扇形馬賽克磁磚為靈感的Divas’ Dream系列，柔和的線條充滿女性化的魅力，也讓人見識到木村光希較為成熟的一面。

木村光希配戴寶格麗珠寶拍攝最新一期的日本時尚雜誌。圖／取自IG @koki
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木村光希配戴寶格麗珠寶拍攝最新一期的日本時尚雜誌。圖／取自IG @koki
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木村光希配戴寶格麗珠寶拍攝最新一期的日本時尚雜誌。圖／取自IG @koki
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