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藏家開搶！ 百富30年、40年經典包裝即將絕版

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
百富40年單一麥芽威士忌，頂級手工橡木包裝，酒精濃度48.5%。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富40年單一麥芽威士忌，頂級手工橡木包裝，酒精濃度48.5%。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭百年精品威士忌品牌百富（The Balvenie）旗下兩款高年份威士忌「百富30年單一麥芽威士忌」及「百富40年單一麥芽威士忌」，明年即將推出全新改版包裝，今年最後一批舊版包裝即將宣告絕版。

過去幾代的「百富40年單一麥芽威士忌」，在拍賣市場中一直是藏家清單中的熱議單品，這次最後一批絕版包裝勢必掀起全球威士忌市場一波收藏熱潮。

百富是威士忌產業中碩果僅存的家族經營企業，酒廠自創立至今經歷五代，藏有數批高年份的珍稀酒藏，尤其以歷經超過30年陳年的酒液實屬珍貴，能保有40年以上老酒的酒廠更是屈指可數。

「百富30年、40年單一麥芽威士忌」是由首席調酒師大衛．史都華親選珍稀陳年橡木桶，經精湛的融合桶工藝所打造的高年份系列，不僅具有獨一無二的特質，同時更擁有百富標誌性的風味特色。

「百富30年單一麥芽威士忌」是專為慶祝首席調酒師大衛．史都華，任職百富30週年量身打造。該酒款運用30年以上美國波本橡木桶和歐洲雪莉酒桶進行勾兌調和，創造出具有深度且複雜風味的威士忌。外盒設計低調典雅，以穩重的咖啡色為基底，凸顯其精緻感與奢華氣質。

這款30年威士忌擁有蜂蜜般的酒色，口感如絲般滑順，帶有黑巧克力以及淡淡的杏仁和洋梨口感，迷人的香氣裡可以感受到百富經典的蜂蜜橡木味以及香橙，尾韻厚實且溫暖。

「百富40年單一麥芽威士忌」是百富建廠以來，首款酒齡40年的威士忌，嚴選酒窖中40年以上的美國波本橡木桶以及歐洲雪莉桶，創造出迷人的高年份威士忌。外盒是蘇格蘭工匠使用頂級橡木手工訂製，並採用傳統的手工金箔40年字體，完美展現蘇格蘭工藝技術，瓶身酒標上標有批次及橡木桶號碼，襯托出珍貴高年份的奢華質感。

「百富40年單一麥芽威士忌」擁有別具濃厚的橡木香氣，並帶著烤蘋果及皮革香氣，絲滑的口感與附有巧克力與堅果的香甜味，尾韻格外濃厚。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百富30年、40年高年份威士忌經典包裝，即將宣告絕版。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富30年、40年高年份威士忌經典包裝，即將宣告絕版。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富30年單一麥芽威士忌，典雅穩重深咖啡包裝，酒精濃度47.3%。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富30年單一麥芽威士忌，典雅穩重深咖啡包裝，酒精濃度47.3%。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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