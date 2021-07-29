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OMEGA好友 Michael Phelps首訪東奧Fan Park展館

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
在過去奧運中總計拿下包含23面金牌的Michael Phelps雖然在2016年里約奧運後退休，但始終維持OMEGA品牌代言人的榮譽身份。圖 / OMEGA提供
在過去奧運中總計拿下包含23面金牌的Michael Phelps雖然在2016年里約奧運後退休，但始終維持OMEGA品牌代言人的榮譽身份。圖 / OMEGA提供

奧運賽事期間，各項賽事中選手宛如超人的體魄與敢鬥精神，總帶給人奮起的正能量。身為擁有23面金牌的美國傳奇泳將「飛魚」Michael Phelps，日前參訪了官方指定時計歐米茄（OMEGA）在東京奧運的主題展館Fan Park，見證了奧運歷年在科技創意上的奇蹟瞬間。

在過去四屆奧運中拿下包含23面金牌、28面獎牌的Michael Phelps在2016年里約奧運後退休，但他並未從OMEGA品牌代言人的身份退役，而這份情誼自2004始至今已長達17年之久。「在長達21年的時間裡，我的所有金牌都有歐米茄的參與，歐米茄是我的家人。」

Michael Phelps如斯表示。日前他在參訪OMEGA為東京奧運特別設置的主題展館Fan Park時，並對2008年奧運時的一次勝利，以及OMEGA發揮的創新精神，至今歷歷在目。「以百分之一秒的差距勝出真是不可思議，歐米茄具備證明這個差距的技術，所以我感到很慶幸，因為肉眼不可能判斷得出來。然後我見到計時技術現在的進展。他們為開放水域、水球、攀登做出的改變。歐米茄真的為觀眾帶來絕佳體驗。」

事實上，在水中的游泳項目也包含了各種OMEGA的科技與專利運用。例如透過泳池周圍的攝影機將追蹤每一位泳手的動作，讓運動員將得到全方位的成績測量；設置於泳池兩側的「游泳觸摸板（Swimming Touchpads）」，當選手施加1.5至至2.5公斤的壓力時將能讓計時停止，這樣的技術早從1968年已被OMEGA導入，成為當代游泳計時的典範；此外，由電腦提供的即時數據，將能顯示即時位置、即時速度、加速度、減速度、泳手之間的距離，以及划手數（number of strokes）等多項資訊。

當參訪歐米茄Fan Park展館時，Michael Phelps也配戴上OMEGA的海馬潛水300米「東京2020」腕表，這也是品牌為東京奧運所特別推出的紀念表款。而當被詢問是以運動賽事愛好者、而非參賽選手參加2020東京奧運時，這位職業生涯長達25年的資深選手則表示，「感覺有點怪怪的，但我對賽事感到非常期待，並希望我的出現會鼓舞2020年東京奧運會的運動員們發揮最佳表現。」

重新回到奧運現場、但非參賽選手的Michael Phelps表示，希望自己的現身，能為本次參賽的選手帶來鼓勵、加油打氣。圖 / OMEGA提供
重新回到奧運現場、但非參賽選手的Michael Phelps表示，希望自己的現身，能為本次參賽的選手帶來鼓勵、加油打氣。圖 / OMEGA提供
Michael Phelps（右）與OMEGA計時執行長Alain Zobrist一同在OMEGA Fan Park展館中合影留念。圖 / OMEGA提供
Michael Phelps（右）與OMEGA計時執行長Alain Zobrist一同在OMEGA Fan Park展館中合影留念。圖 / OMEGA提供
設置於泳池末端起跑器上的指示燈，可以燈號的數量，方便運動員和觀眾即時查看比賽結果。圖 / OMEGA提供
設置於泳池末端起跑器上的指示燈，可以燈號的數量，方便運動員和觀眾即時查看比賽結果。圖 / OMEGA提供
由電腦提供的即時數據，將能顯示即時位置、即時速度、加速度、減速度、泳手之間的距離，以及划手數（number of strokes）等多項資訊。圖 / OMEGA提供
由電腦提供的即時數據，將能顯示即時位置、即時速度、加速度、減速度、泳手之間的距離，以及划手數（number of strokes）等多項資訊。圖 / OMEGA提供
設置於泳池四周的攝影機將追蹤每一位選手的動態動作，進而紀錄全面性、公平的成績測量。圖 / OMEGA提供
設置於泳池四周的攝影機將追蹤每一位選手的動態動作，進而紀錄全面性、公平的成績測量。圖 / OMEGA提供
設置於泳池兩側的「游泳觸摸板（Swimming Touchpads）」，當選手施加1.5至至2.5公斤的壓力時將能讓計時停止，這樣的技術早從1968年已被OMEGA導入，成為當代游泳計時的典範。圖 / OMEGA提供
設置於泳池兩側的「游泳觸摸板（Swimming Touchpads）」，當選手施加1.5至至2.5公斤的壓力時將能讓計時停止，這樣的技術早從1968年已被OMEGA導入，成為當代游泳計時的典範。圖 / OMEGA提供
除了參觀欣賞OMEGA歷年為奧運推出的限量時計，Michael Phelps也戴上了OMEGA的海馬潛水300米「東京2020」腕表。圖 / OMEGA提供
除了參觀欣賞OMEGA歷年為奧運推出的限量時計，Michael Phelps也戴上了OMEGA的海馬潛水300米「東京2020」腕表。圖 / OMEGA提供

東京奧運 金牌 品牌

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