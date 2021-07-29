OMEGA好友 Michael Phelps首訪東奧Fan Park展館

奧運賽事期間，各項賽事中選手宛如超人的體魄與敢鬥精神，總帶給人奮起的正能量。身為擁有23面金牌的美國傳奇泳將「飛魚」Michael Phelps，日前參訪了官方指定時計歐米茄（OMEGA）在東京奧運的主題展館Fan Park，見證了奧運歷年在科技創意上的奇蹟瞬間。

在過去四屆奧運中拿下包含23面金牌、28面獎牌的Michael Phelps在2016年里約奧運後退休，但他並未從OMEGA品牌代言人的身份退役，而這份情誼自2004始至今已長達17年之久。「在長達21年的時間裡，我的所有金牌都有歐米茄的參與，歐米茄是我的家人。」

Michael Phelps如斯表示。日前他在參訪OMEGA為東京奧運特別設置的主題展館Fan Park時，並對2008年奧運時的一次勝利，以及OMEGA發揮的創新精神，至今歷歷在目。「以百分之一秒的差距勝出真是不可思議，歐米茄具備證明這個差距的技術，所以我感到很慶幸，因為肉眼不可能判斷得出來。然後我見到計時技術現在的進展。他們為開放水域、水球、攀登做出的改變。歐米茄真的為觀眾帶來絕佳體驗。」

事實上，在水中的游泳項目也包含了各種OMEGA的科技與專利運用。例如透過泳池周圍的攝影機將追蹤每一位泳手的動作，讓運動員將得到全方位的成績測量；設置於泳池兩側的「游泳觸摸板（Swimming Touchpads）」，當選手施加1.5至至2.5公斤的壓力時將能讓計時停止，這樣的技術早從1968年已被OMEGA導入，成為當代游泳計時的典範；此外，由電腦提供的即時數據，將能顯示即時位置、即時速度、加速度、減速度、泳手之間的距離，以及划手數（number of strokes）等多項資訊。