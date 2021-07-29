得金牌、喝金牌 家樂福推金牌優惠一同為台灣之光加油

東京奧運賽事熱烈進行中，台灣選手不斷傳出奪牌捷報，「舉重女神」郭婞淳更為台灣摘下第一面金牌，除了在疫情期間格外激勵人心，也掀起一波金牌話題熱！

家樂福歡慶本屆台灣選手奪下第一面金牌，即日起至7月30日，邀請全民一起得金牌喝金牌，全台量販/超市分店，台灣啤酒500ml 4入組特價136元，期間限定的「金牌奧運應援罐」，瓶身還特別設計霸氣「拿金牌了啦！」口號，喝起來更過癮；另外，雀巢金牌微研磨咖啡隨行包（2g × 50包）也推出限時特價269元。眾多好康將持續推出，快加入家樂福LINE官方帳號密切注意活動快訊，將對應每次獲獎不間斷推出獨家特惠。