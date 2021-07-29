快訊

北市公布餐飲內用解封條件 柯文哲：最快下周二開放

東奧桌球／7局史詩大戰...林昀儒惜敗世界球王樊振東 明晚為台灣爭銅牌

得金牌、喝金牌 家樂福推金牌優惠一同為台灣之光加油

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
台灣啤酒500ml 4入組，特價136元。圖／家樂福提供
台灣啤酒500ml 4入組，特價136元。圖／家樂福提供

東京奧運賽事熱烈進行中，台灣選手不斷傳出奪牌捷報，「舉重女神」郭婞淳更為台灣摘下第一面金牌，除了在疫情期間格外激勵人心，也掀起一波金牌話題熱！

家樂福歡慶本屆台灣選手奪下第一面金牌，即日起至7月30日，邀請全民一起得金牌喝金牌，全台量販/超市分店，台灣啤酒500ml 4入組特價136元，期間限定的「金牌奧運應援罐」，瓶身還特別設計霸氣「拿金牌了啦！」口號，喝起來更過癮；另外，雀巢金牌微研磨咖啡隨行包（2g × 50包）也推出限時特價269元。眾多好康將持續推出，快加入家樂福LINE官方帳號密切注意活動快訊，將對應每次獲獎不間斷推出獨家特惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣啤酒特別推出期間限定「金牌奧運應援罐」，瓶身還有霸氣「拿金牌了啦！」口號，喝起來更過癮。圖／家樂福提供
台灣啤酒特別推出期間限定「金牌奧運應援罐」，瓶身還有霸氣「拿金牌了啦！」口號，喝起來更過癮。圖／家樂福提供
雀巢金牌微研磨咖啡隨行包（2g × 50包）也推出限時特價269元。圖／家樂福提供
雀巢金牌微研磨咖啡隨行包（2g × 50包）也推出限時特價269元。圖／家樂福提供

金牌 東京奧運 家樂福

延伸閱讀

慶郭婞淳東奧奪金 粉絲敲碗「慧眼贊助商」特價

郭婞淳東奧奪金 中華電旗下平台200萬人次收看

舉重女神郭婞淳代言不多 卻點名這牌說「沒想到默默無名的我能有機會代言」

稱郭婞淳「薪水小偷」賺最貴出場費 作家道歉了

相關新聞

藏家開搶！ 百富30年、40年經典包裝即將絕版

蘇格蘭百年精品威士忌品牌百富（The Balvenie）旗下兩款高年份威士忌「百富30年單一麥芽威士忌」及「百富40年單...

OMEGA好友 Michael Phelps首訪東奧Fan Park展館

奧運賽事期間，各項賽事中選手宛如超人的體魄與敢鬥精神，總帶給人奮起的正能量。身為擁有23面金牌的美國傳奇泳將「飛魚」Mi...

momo購物網週期購推「Beauty Box美妝禮盒訂閱」服務

momo購物網週期購再推新服務，「Beauty Box美妝禮盒訂閱」服務將於8月1日正式上線，首發由巴黎萊雅、MAYBE...

現省2292元！八色烤肉「A5和牛＋龍蝦4人餐」限時5折

繼6月起因應政府防疫政策，推出外帶烤肉生食組套餐後，來自韓國的「八色烤肉」針對即將到來的父親節，也推出「「阿哺吉和牛龍蝦...

入住就送龍蝦！礁溪鳳凰「住滿24小時」再加贈防疫包

疫情趨緩，終於能出門透口氣，長榮鳳凰酒店(礁溪)8月推出「爸氣一夏」住房專案，入住一泊二食專案，每晚8,888元起，晚餐...

濟州島美食、超擬真地瓜麵包「新光三越韓國展」開逛

熱愛韓國美食的你補貨時間到，新光三越台北信義新天地推出「大發韓國商品展」7月29日至8月18日在A11 6樓信義劇場開展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。