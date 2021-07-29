momo購物網週期購推「Beauty Box美妝禮盒訂閱」服務

momo購物網週期購再推新服務，「Beauty Box美妝禮盒訂閱」服務將於8月1日正式上線，首發由巴黎萊雅、MAYBELLINE媚比琳等兩大美妝品牌打頭陣，每盒888元即可獲得價值2,500元的6款超值美妝保養好物。Beauty Box美妝禮盒的週期購訂閱制，每3個月會挑選不同品牌新品及熱銷好貨，自動配送給消費者，帶給喜歡嘗鮮美妝的消費者驚喜滿滿的購物體驗。

2019年底推出的momo購物網週期購，提供便利的自動補貨服務，累計至今使用會員數逐年成長，今年更較去年增加2倍。看準國外美妝盒掀起話題風潮，momo購物網全新推出「Beauty Box美妝禮盒訂閱」服務，8月1日至8月31日首發的Beauty Box美妝禮盒品類多元，涵蓋保養、彩妝、髮品等只要888元。後續訂閱以3個月為一期；如果想要中止訂閱也無須繁雜手續，momo購物網將於每期訂單成立前，提醒是否進行訂購並通知配送日期，讓消費者享有隨時免費取消訂閱的選擇。

此次Beauty Box美妝禮盒包含6大超值好物，像是巴黎萊雅「活力緊緻積雪草晶透青春露」、「玻尿酸瞬效保濕水光精華」、「玻尿酸眼霜級撫紋精華霜」、「金緻護髮精油玫瑰精華」等，還有彩妝控不能錯過的開架底妝霸主MAYBELLINE媚比琳「FIT ME反孔特霧粉底液」以及「超持久霧感液態唇膏」。