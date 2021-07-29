momo購物網週期購推「Beauty Box美妝禮盒訂閱」服務
momo購物網週期購再推新服務，「Beauty Box美妝禮盒訂閱」服務將於8月1日正式上線，首發由巴黎萊雅、MAYBELLINE媚比琳等兩大美妝品牌打頭陣，每盒888元即可獲得價值2,500元的6款超值美妝保養好物。Beauty Box美妝禮盒的週期購訂閱制，每3個月會挑選不同品牌新品及熱銷好貨，自動配送給消費者，帶給喜歡嘗鮮美妝的消費者驚喜滿滿的購物體驗。
2019年底推出的momo購物網週期購，提供便利的自動補貨服務，累計至今使用會員數逐年成長，今年更較去年增加2倍。看準國外美妝盒掀起話題風潮，momo購物網全新推出「Beauty Box美妝禮盒訂閱」服務，8月1日至8月31日首發的Beauty Box美妝禮盒品類多元，涵蓋保養、彩妝、髮品等只要888元。後續訂閱以3個月為一期；如果想要中止訂閱也無須繁雜手續，momo購物網將於每期訂單成立前，提醒是否進行訂購並通知配送日期，讓消費者享有隨時免費取消訂閱的選擇。
此次Beauty Box美妝禮盒包含6大超值好物，像是巴黎萊雅「活力緊緻積雪草晶透青春露」、「玻尿酸瞬效保濕水光精華」、「玻尿酸眼霜級撫紋精華霜」、「金緻護髮精油玫瑰精華」等，還有彩妝控不能錯過的開架底妝霸主MAYBELLINE媚比琳「FIT ME反孔特霧粉底液」以及「超持久霧感液態唇膏」。
除了超值Beauty Box美妝盒享有每月自動訂閱服務、下單就送巴黎萊雅 X MAYBELLINE媚比琳50元折價券，momo購物網還有超過200件商品也推出週期購服務，從家電、生鮮、民生食材、3C、保健、母嬰、寵物、個人清潔一應俱全，定期配送首二期下單就送每月5% momo幣回饋，三期後更享有每月10%回饋（Beauty Box美妝禮盒訂閱活動不適用週期購momo幣回饋方案），讓消費者免煩惱補貨問題。
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