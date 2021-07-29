現省2292元！八色烤肉「A5和牛＋龍蝦4人餐」限時5折
繼6月起因應政府防疫政策，推出外帶烤肉生食組套餐後，來自韓國的「八色烤肉」針對即將到來的父親節，也推出「「阿哺吉和牛龍蝦套餐」。除了經典的八色豬五花之外，還有龍蝦、日本熊本A5和牛等食材，為餐桌帶來微奢華享受，外帶還可享5折優惠。
八色烤肉於8月1日至8月31日限時推出的「阿哺吉和牛龍蝦套餐」，提供有8種不同口味的豬五花肉，包含人參、紅酒、松葉、大蒜、花草、咖哩等口味，另外還有一整塊「日本熊本A5和牛沙朗」，為爸爸們帶來入口即化的細緻口感，同時並有整尾烤蝦，創造出海陸雙重滋味。另有海鮮煎餅、辣炒年糕、韓式炸雞翅、龍蝦鮮味大醬湯、紫菜香油飯與韓式小菜，適合4人分享。原價每套4,580元，外帶優惠價2,288元。
此外，八色烤肉也針對外送平台推出套餐優惠，包括有「韓式雙人套餐組」、「追劇3人套餐組」，訂購可享8折優惠，折扣後各為592、832元。另外「老饕必點八色人氣套餐」也將於外送平台供應，搭配父親節優惠可享7折折扣。
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