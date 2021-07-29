現省2292元！八色烤肉「A5和牛＋龍蝦4人餐」限時5折

繼6月起因應政府防疫政策，推出外帶烤肉生食組套餐後，來自韓國的「八色烤肉」針對即將到來的父親節，也推出「「阿哺吉和牛龍蝦套餐」。除了經典的八色豬五花之外，還有龍蝦、日本熊本A5和牛等食材，為餐桌帶來微奢華享受，外帶還可享5折優惠。

八色烤肉於8月1日至8月31日限時推出的「阿哺吉和牛龍蝦套餐」，提供有8種不同口味的豬五花肉，包含人參、紅酒、松葉、大蒜、花草、咖哩等口味，另外還有一整塊「日本熊本A5和牛沙朗」，為爸爸們帶來入口即化的細緻口感，同時並有整尾烤蝦，創造出海陸雙重滋味。另有海鮮煎餅、辣炒年糕、韓式炸雞翅、龍蝦鮮味大醬湯、紫菜香油飯與韓式小菜，適合4人分享。原價每套4,580元，外帶優惠價2,288元。