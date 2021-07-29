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入住就送龍蝦！礁溪鳳凰「住滿24小時」再加贈防疫包

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
專案入住即送整隻加拿大波士頓龍蝦，父親節入住再加贈精釀啤酒。圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)提供 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
專案入住即送整隻加拿大波士頓龍蝦，父親節入住再加贈精釀啤酒。圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)提供 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

疫情趨緩，終於能出門透口氣，長榮鳳凰酒店(礁溪)8月推出「爸氣一夏」住房專案，入住一泊二食專案，每晚8,888元起，晚餐每房加贈加拿大波士頓龍蝦1隻，且可享12點進房、隔日12點退房，住好住滿24小時，指定日入住再加送手工精釀啤酒或法國氣泡酒。

「爸氣一夏」住房專案，可於客房內享受礁溪最大溫泉浴池，以及館內多項活動與設施；早餐、晚餐均以套餐方式供應，晚餐每房超霸氣贈送1整隻加拿大波士頓明太子焗烤龍蝦(價值1280元)，紮實彈牙的肉質，加上香濃焗烤起司，海味十足；若於父親節8/6~8/8期間入住，每房再加贈宜蘭在地精釀啤酒品牌「吉姆老爹」的手工精釀啤酒2瓶；8/13~8/15七夕情人節入住，則加贈法國KRITER ROSÉ氣泡酒一瓶。

此外，為讓旅客放心度假，不限專案入住，都能獲贈防疫包乙份。專案自即日起開放預訂至8/15，訂房專線：03-9100688。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

專案可住滿24小時，在客房內享受礁溪最大溫泉浴池。圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)提供
專案可住滿24小時，在客房內享受礁溪最大溫泉浴池。圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)提供

波士頓 法國 加拿大

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