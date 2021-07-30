後疫情時代！洗衣只靠洗衣精殺菌力夠嗎？UVC LED應用洗衣新思維

你家裡的衣物都是怎麼洗的？很多人一定會回答 : 當然是用洗衣機囉。但是，你知道嗎？不管是用洗衣機或是手洗，單純添加洗衣精並不能完全達到深層的衣物清洗效果，而洗衣精主要功能為對抗汙漬、消除臭味，並不是用來殺菌！在全球疫情嚴重的時刻，特別是在後疫情時代，日常安全衛生格外重要，衣服不僅需要清洗，更需要進行有效的殺菌和消毒。

圖／有.設計uDesign提供

美國醫學專家建議正確洗衣服要用熱水加漂白水，才能完全消滅衣服上的病菌。但是，並不是每件衣物都適合使用熱水或漂白水來洗滌，且得考慮洗劑殘留對人體的影響，尤其對於有皮膚過敏的人來說更是一大困擾。那如何選擇適當的殺菌產品來輔助洗滌呢？理想中的衣物殺菌產品應具有高效殺菌、天然無毒對人、環境和物品沒有刺激或破壞、安全性能好，長期使用不應該有致畸、致癌等副作用、易於使用清除。

WASHBO推出多功能紫外線除菌除臭的UV洗衣球，只要把它丟進直立式洗衣機和髒衣服一起洗，能利用UV殺菌與光觸媒技術，達到除菌除臭等功效。全自動智慧UV除菌特點能與洗衣行程同步，自動偵測洗衣水流，啟動UV紫外線殺菌靜置，水中有效除菌率99.9%；脫水行程時，自動待機。另外其具有IP68防水最高等級，精密減震球體結構，特規防鏽抗水金屬，無線充電，使用起來更安心。同時它採用的世界唯一專利殺菌科技，結合TiO2光觸媒濾芯，讓除菌和除臭，都能與洗衣行程同步完成。

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除了洗衣外，設計團隊為了讓WASHBO打破使用限制，不斷研發，最後誕生全球首創可移除浮力蓋的UV洗衣球，一旋轉開，下半部球體即可成為手持殺菌器，不管是手機筆電、包包或沙發，簡單一照無死角除菌，便可跟細菌病毒說bye bye！WASHBO多功能紫外線除菌UV洗衣球即日起至8/15有﹒設計uDesgin獨家優惠家$1999，詳請請上 商品活動頁 查詢，讓WASHBO可以隨時隨地保護你。