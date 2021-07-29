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濟州島美食、超擬真地瓜麵包「新光三越韓國展」開逛

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越台北信義新天地「大發韓國商品展」，7月29日至8月18日在A11 6樓信義劇場開展，也能透過新光三越App選購。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地「大發韓國商品展」，7月29日至8月18日在A11 6樓信義劇場開展，也能透過新光三越App選購。圖／新光三越提供

熱愛韓國美食的你補貨時間到，新光三越台北信義新天地推出「大發韓國商品展」7月29日至8月18日在A11 6樓信義劇場開展，集結29家道地韓國商家，並首次深入韓國旅遊勝地濟州島，將當地15家特色品牌搬來台灣，透過美食，讓泡菜粉絲秒飛韓國。

濟州島是這回韓國展的一大特色，濟州島是韓國最大的柑橘產地，能在當地超市、路邊攤看到滿箱柑橘，當地也研發出各式柑橘特色製品。除了柑橘乾與柑橘軟糖，這回也帶來以濟州島守護神「石頭爺爺」為造型瓶身柑橘果汁與濟州島特色柑橘蜂蜜等，還有濟州島必買的伴手禮「黑豬肉泡麵」，使用當地產黑豬肉熬煮的湯頭配上Q彈非油炸麵體，體驗濟州島特有的泡麵滋味。

今年首度引進「濟州島西歸浦鮑魚飯捲」，紫菜飯捲中拌入海島特殊海鮮（鮑魚、魷魚、蝦等）特別受當地人喜愛。而「忠武飯捲」清爽的韓式飯捲更是適合夏天的最佳美食，另外還有牽絲濃郁「起司熱狗」、經典街邊小吃「辣炒年糕」與「魚板串」三大國民美食串連。韓風特色美食還有「ChocoChez Bakery」的超擬真地瓜麵包，外型就像是一顆紫心地瓜，使用韓國特製麵皮，內餡選用台農66號地瓜，以蜂蜜取代砂糖增添香氣。

另外像是正式正名為「辛奇」的各式小蘿蔔泡菜、柚香蘿蔔泡菜或是整顆泡菜，以及適合大口扒飯的醬油蝦、醬油螃蟹、章魚醬與、牡蠣醬與各式泡麵都是適合居家常備的補貨清單。這次就算不用出門也能買韓國展，透過新光三越App並使用skmpay結帳就能買，並提供免費宅配到家服務，並連續21天推出每日一物6折起優惠。

ChocoChez Bakery地瓜麵包。圖／新光三越提供
ChocoChez Bakery地瓜麵包。圖／新光三越提供
各式韓國泡菜。圖／新光三越提供
各式韓國泡菜。圖／新光三越提供
韓國傳統酒瑪格利米酒。圖／新光三越提供
韓國傳統酒瑪格利米酒。圖／新光三越提供
濟州島伴手禮專區。圖／新光三越提供
濟州島伴手禮專區。圖／新光三越提供
正白紅系列拉麵。圖／新光三越提供
正白紅系列拉麵。圖／新光三越提供
濟州島黑豬肉泡麵，特價買1送1。圖／新光三越提供
濟州島黑豬肉泡麵，特價買1送1。圖／新光三越提供

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