可伸縮感應超方便！卡娜赫拉粉紅兔兔立體悠遊卡太萌了

疫情讓大家越來越習慣使用電子支付，現在悠遊卡公司又有新創意，推出首款伸縮棒悠遊卡，還做成卡娜赫拉的小動物主角粉紅兔兔立體造型，自7月30日至8月5日在momo購物網獨家預購，僅限悠遊付會員才能獨享。

日本人氣貼圖王卡娜赫拉的小動物一直以來都有死忠粉絲擁護，悠遊卡公司多年來也陸續發出多款以卡娜赫拉的小動物為主題的悠遊卡，包括粉紅兔兔、P助都曾是卡面主角。這次更發揮創意，將粉紅兔兔變身立體造型伸縮悠遊卡，不管是在停車場想用悠遊卡進出時距離感應器太遠，還是想要在付款時與他人保持更安全的距離，只要將伸縮棒拉長，無論距離感應器多遠，都保證可以「嗶」得到。