再續輕井澤風土傳奇 小諸蒸餾所破土動工
輕井澤蒸餾酒製造株式會社（Karuizawa Distillers , KDI）日前舉行小諸蒸餾所（Komoro Distillery）破土儀式，再續輕井澤風土傳奇。
小諸蒸餾所是KDI願景中第一間創建的蒸餾所，不久後其將進入建設階段。共同創辦人島岡高志（Koji Shimaoka）和島岡良衣（Yoshie Shimaoka）親自出席破土儀式。共同創辦人暨首席調酒師張郁嵐（Ian Chang），雖因新冠病毒疫情的限制而無法親自出席儀式，但他透過視訊連線，與位於英國的首席顧問暨KDI威士忌學院策劃人Eddie Ludlow一同參與。
島岡高志表示：「創造日本威士忌新的傳奇，這過程一直很具有挑戰性。我們在小諸蒸餾所的破土儀式，是輕井澤蒸餾酒製造株式會社的歷程中非常重要、且具象徵性的第一步。此首座酒廠對整個輕井澤地區的地方振興，也具有重大意義，不僅提供了小諸蒸餾所的就業機會，在我們建立了這個全球品牌的同時，也提供了威士忌之旅。我非常以我們的團隊為榮，也更確信我們將在這裡實現我們的目標。」
張郁嵐表示：「我很興奮能夠再一次地、從頭開始打造一間酒廠並建立日本單一麥芽威士忌的全球品牌。很可惜我不能至現場參加破土儀式，但我非常開心、我們已經到了這個關鍵階段。」
小諸蒸餾所將於2022年末開始進行蒸餾。該蒸餾所坐落在小諸市郊區，距離原輕井澤酒廠僅11公里，將生產限量的單一麥芽威士忌。
此座先進的現代酒廠，由建築師十河彰（Akira Sogo）和十河麻美（Mami Sogo）設計，其距離水源地「Noma」僅 800 公尺。該地點將包括酒廠、遊客中心，以及由英國的夫妻團隊Eddie Ludlow和Amanda Ludlow策劃的、世界級的威士忌教育中心。此計畫預算超過1,500萬美元，並得到當地政府的全力支持。
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