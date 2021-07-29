Kitty又要來了！中華郵政第3波聯名商品 30日超萌登場

超萌商品再度登場。中華郵政公司說，與國際知名三麗鷗經典明星HELLO KITTY合作，訂於7月30日續推出第3波「郵蒂幸福」聯名系列商品，以郵政經典元素結合化身超萌小郵差的HELLO KITTY，傳遞溫馨與祝福；另為慶祝中華郵政創辦125周年，亦同步發售金色車牌「HELLO KITTY造型小郵車組（限量紀念款）」888組。

中華郵政說，「HELLO KITTY絨毛娃娃」(每款售價199元），有郵差款及寫信款兩款，分別展現HELLO KITTY頭戴郵差帽、身背郵差包的俏皮模樣，與手持筆及信件書寫滿滿祝福的寫信造型，皆為柔軟短絨毛材質，並附金屬扣環，精巧可愛，便利隨身攜帶，輕鬆妝點多彩生活。

至於「HELLO KITTY造型小郵車組」(每組售價399元)，每組內含白色車牌郵政廂型車及卡車各1款，以具高識別度的經典郵政車輛，結合郵差款及寫信款的超萌HELLO KITTY圖案，精緻Q萌，饒富生活趣味。

中華郵政說，「HELLO KITTY第3波限量組合」(每組售價1196元)，含「HELLO KITTY絨毛娃娃」郵差款及寫信款各1款、「HELLO KITTY造型小郵車組」1組及「HELLO KITTY造型小郵車組（限量紀念款）」1組，該商品限量288組，每人限購2組。

中華郵政說，「HELLO KITTY郵政125周年限量商品」(每組售價1496元)含「HELLO KITTY絨毛娃娃」郵差款及寫信款各1款、「HELLO KITTY造型小郵車組」1組、「HELLO KITTY造型小郵車組（限量紀念款）」1組及「HELLO KITTY郵蒂幸福郵摺」1本，另附贈「郵蒂幸福提袋」1只，本商品限量600組，每人限購2組。

中華郵政公司表示，上述商品均於發售當日上午8時30分開賣，除「HELLO KITTY第3波限量組合」及「HELLO KITTY郵政125周年限量商品」，每人限購2組，且僅限於中華郵政集郵電子商城銷售外；「HELLO KITTY絨毛娃娃」及「HELLO KITTY造型小郵車組」均同步於各地郵局營業窗口、郵政博物館及中華郵政集郵電子商城開賣。