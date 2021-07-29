快訊

北市公布餐飲內用解封條件 柯文哲：最快下周二開放

東奧桌球／7局史詩大戰...林昀儒惜敗世界球王樊振東 明晚為台灣爭銅牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Kitty又要來了！中華郵政第3波聯名商品 30日超萌登場

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中華郵政第三波聯名商品。圖／中華郵政提供
中華郵政第三波聯名商品。圖／中華郵政提供

超萌商品再度登場。中華郵政公司說，與國際知名三麗鷗經典明星HELLO KITTY合作，訂於7月30日續推出第3波「郵蒂幸福」聯名系列商品，以郵政經典元素結合化身超萌小郵差的HELLO KITTY，傳遞溫馨與祝福；另為慶祝中華郵政創辦125周年，亦同步發售金色車牌「HELLO KITTY造型小郵車組（限量紀念款）」888組。

中華郵政說，「HELLO KITTY絨毛娃娃」(每款售價199元），有郵差款及寫信款兩款，分別展現HELLO KITTY頭戴郵差帽、身背郵差包的俏皮模樣，與手持筆及信件書寫滿滿祝福的寫信造型，皆為柔軟短絨毛材質，並附金屬扣環，精巧可愛，便利隨身攜帶，輕鬆妝點多彩生活。

至於「HELLO KITTY造型小郵車組」(每組售價399元)，每組內含白色車牌郵政廂型車及卡車各1款，以具高識別度的經典郵政車輛，結合郵差款及寫信款的超萌HELLO KITTY圖案，精緻Q萌，饒富生活趣味。

中華郵政說，「HELLO KITTY第3波限量組合」(每組售價1196元)，含「HELLO KITTY絨毛娃娃」郵差款及寫信款各1款、「HELLO KITTY造型小郵車組」1組及「HELLO KITTY造型小郵車組（限量紀念款）」1組，該商品限量288組，每人限購2組。

中華郵政說，「HELLO KITTY郵政125周年限量商品」(每組售價1496元)含「HELLO KITTY絨毛娃娃」郵差款及寫信款各1款、「HELLO KITTY造型小郵車組」1組、「HELLO KITTY造型小郵車組（限量紀念款）」1組及「HELLO KITTY郵蒂幸福郵摺」1本，另附贈「郵蒂幸福提袋」1只，本商品限量600組，每人限購2組。

中華郵政公司表示，上述商品均於發售當日上午8時30分開賣，除「HELLO KITTY第3波限量組合」及「HELLO KITTY郵政125周年限量商品」，每人限購2組，且僅限於中華郵政集郵電子商城銷售外；「HELLO KITTY絨毛娃娃」及「HELLO KITTY造型小郵車組」均同步於各地郵局營業窗口、郵政博物館及中華郵政集郵電子商城開賣。

中華郵政 郵差 郵局

延伸閱讀

台東HELLO KITTY熱氣球 今祈福首航

三麗鷗與霹靂布袋戲聯名！全家便利商店最新集點逗趣萌

捨棄黛妃冠冕！Kitty Spencer絕美婚禮珠寶選擇超意外

《轉學來的女生》娜諾火辣登封！「中空單穿+下衣失蹤」性感前衛造型超吸睛

相關新聞

藏家開搶！ 百富30年、40年經典包裝即將絕版

蘇格蘭百年精品威士忌品牌百富（The Balvenie）旗下兩款高年份威士忌「百富30年單一麥芽威士忌」及「百富40年單...

OMEGA好友 Michael Phelps首訪東奧Fan Park展館

奧運賽事期間，各項賽事中選手宛如超人的體魄與敢鬥精神，總帶給人奮起的正能量。身為擁有23面金牌的美國傳奇泳將「飛魚」Mi...

momo購物網週期購推「Beauty Box美妝禮盒訂閱」服務

momo購物網週期購再推新服務，「Beauty Box美妝禮盒訂閱」服務將於8月1日正式上線，首發由巴黎萊雅、MAYBE...

現省2292元！八色烤肉「A5和牛＋龍蝦4人餐」限時5折

繼6月起因應政府防疫政策，推出外帶烤肉生食組套餐後，來自韓國的「八色烤肉」針對即將到來的父親節，也推出「「阿哺吉和牛龍蝦...

入住就送龍蝦！礁溪鳳凰「住滿24小時」再加贈防疫包

疫情趨緩，終於能出門透口氣，長榮鳳凰酒店(礁溪)8月推出「爸氣一夏」住房專案，入住一泊二食專案，每晚8,888元起，晚餐...

濟州島美食、超擬真地瓜麵包「新光三越韓國展」開逛

熱愛韓國美食的你補貨時間到，新光三越台北信義新天地推出「大發韓國商品展」7月29日至8月18日在A11 6樓信義劇場開展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。