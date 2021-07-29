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慶郭婞淳東奧奪金 粉絲敲碗「慧眼贊助商」特價

聯合新聞網 / 綜合報導
郭婞淳奪下東京奧運女子59公斤級金牌。特派記者余承翰／東京攝影
郭婞淳奪下東京奧運女子59公斤級金牌。特派記者余承翰／東京攝影

「舉重女神」郭婞淳為台灣拿下2020東京奧運首面金牌，並更新奧運保持紀錄，舉國歡騰之際，郭婞淳發文提到，自己相當感謝運動品牌UNDER ARMOUR（以下簡稱UA）的長年支持，讓許多粉絲激動喊起「買爆UA」，還有人說希望品牌能推出慶祝優惠活動。

郭婞淳昨日在臉書發文表示，2016年她從里約返國時，UA主動和她聯繫，當時這個品牌剛入駐台灣，國內大多數人都不大認識，但廠商的誠意十足，才讓那時還默默無名的她，能有代言運動品牌的機會。

郭婞淳接著說，從那時起，UA陪伴她走過國內外、大大小小的各種賽事，每一場比賽她都會穿上UA提供的「戰袍」，「讓我從比賽場內帥到場外」，甚至連她的家人也一起照顧，讓她感謝直呼「UA是我逐夢路上最支持我的合作夥伴」、「謝謝你們我做到了，我會繼續努力」。

據了解，郭婞淳在本次奧運賽中，同樣身穿由UA所製作的賽服，該舉重服在設計階段時，曾將藍、紅、粉紅色都納入考量，經過多番討論後，最終由郭婞淳選定粉紅色，充分表現出運動員站在場上力與美的瞬間和魅力。

郭婞淳本次奧運比賽中，身穿由UA設計的舉重服。特派記者余承翰／東京攝影
郭婞淳本次奧運比賽中，身穿由UA設計的舉重服。特派記者余承翰／東京攝影

而郭婞淳貼文曝光後，大批粉絲紛紛湧入留言「謝謝UA，買爆」、「感謝UA的眼光」、「今天開始買UA」、「買起來」、「現在要踴躍的讓這品牌塞滿衣櫃了」、「以前不太認識這牌子，現在會列入選單了」、「為了支持，從沒買過UA的我要去買整套」等，力挺支持奧運選手的品牌。

也有不少人敲碗「UA還不慶祝特價一波」、「慶祝女神奪牌UA會辦活動嗎」，許多網友期待日後將有相關優惠活動。

東京奧運 金牌 郭婞淳

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