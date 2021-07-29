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滿足爆發的運動魂！全新LV限量拳擊手套和足球網拍熱標
2020東京奧運雖然延了一年才登場，不過史上第一個注重環保、重視性平的奧運也受到讓全世界的觀眾的熱切關注，在今年夏天掀起一股運動熱。國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）自即日起至8月3日止於網路舉辦的「雅逸精品網拍專場」，呈獻多款來自精品龍頭路易威登（Louis Vuitton）的運動主題包包飾物，全數保存完美，從未使用。
以旅行箱及Monogram圖案最廣為人知的路易威登，向來擅長推出各種跨界聯名，一直都是收藏重點。2014年，路易威登與6位前衛藝術家及設計師合作，推出Monogram Iconoclast系列，重新演繹品牌著名的LV Monogram，其中包括當時香奈兒（Chanel）、芬迪（FENDI）及其個人同名品牌創作總監的傳奇設計師「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）。當時他以拳擊運動為主題，推出一系列限量作品，包括此次上拍的Monogram Iconoclast系列拳擊手套和手提袋、浮飾帆布沙袋等，拍品均附原裝掛鎖、鑰匙、行李吊牌及防塵袋。
此次上拍的還有1998年法國世界盃足球賽時，路易威登特定製作並贈送給藝術家、名人及政客的限量版Monogram「足球」。這顆足球，並附上皮製背帶，拍品也將附上一本「Rebonds」限量版圖冊，裡面有逾200位名人與此限量版「足球」的合影，是當年為聯合國兒童基金會特別慈善販售的書籍。而這顆Monogram足球，也是2019年蕾哈娜（Rihanna）出席歐洲冠軍聯賽足球賽事時帶著亮相的配飾，估價15,000港元起。
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