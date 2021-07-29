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防疫戴口罩長痘、吹冷氣皮膚乾裂 遠東科大教你DIY保養
夏日防疫長時間戴口罩悶溼熱、宅在家冷氣皮膚易乾裂，市售保養品、面膜又是一筆負擔，遠東科大化妝品應用管理系特別為學生開線上課程、教大家DIY在家自製抗痘凝膠、保濕面膜、防疫妝等等使用技巧，安全無虞有效又便宜；有興趣的高中職學生也可參加，報名專線06-5978368。
妝管系主任丁永強表示，一般人對妝管系印象都是畫得美美的彩妝課程，其實系上很多老師生技、化工學有專精，學生能學習研發健康保養品或彩妝配方，未來從事相關行業。也藉這次防疫主題一系列課程，希望同學能了解美妝保養，熟悉製作、應用將會大幅提升就業競爭力。
指導保濕面膜的陳柏翰老師表示，防疫宅在家、長期冷氣房最快受損的就是皮膚，面膜是最快及時補水方式；但售價對學生來說是一大負擔，DIY確保成分無虞又便宜。製作關鍵在面膜液，越天然越少化學添加物，對皮膚保護力越好。他曾和學校生技中心配合，將學校農場自種無毒冰花、火龍果萃取提煉富含保濕功能多醣體，製成保濕面膜，效果奇佳。
負責抗痘凝膠的李明峻老師，教同學自製抗痘凝膠，為戴口罩濕黏易長痘皮膚，強調因含有果酸、水楊酸濃度比例要特別小心。防疫美妝課程老師劉容綺表示，防疫期間很多女生忽略了化妝海綿或粉撲、刷子易滋生黴菌細菌，需常更換清洗。
而所謂的「防疫眼妝」是強調上半臉部妝容，力求清透不厚重的技巧。因為戴上口罩，沒有下半臉的全妝支托，只能靠眉眼顯出精神，其實眉毛是重點，只要眉型適合，即便沒眼妝一樣看起來氣色好。現在年輕學子喜歡仿韓妝的「一字眉」，但是並非每個人都適合，有時反而成了八字眉，上了妝反而沒加分。
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