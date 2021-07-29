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卡娜赫拉鐵粉看過來 首款伸縮棒悠遊卡亮相

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
悠遊卡公司推出首款可伸縮的悠遊卡，卡娜赫拉造型讓鐵粉相當期待。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司推出首款可伸縮的悠遊卡，卡娜赫拉造型讓鐵粉相當期待。圖／悠遊卡公司提供

新冠肺炎疫情爆發後，全球進入後疫情時代，防疫成了生活的一環，悠遊卡公司推出首款可以伸縮的悠遊卡，搭配卡娜赫拉的小動物主角粉紅兔兔造型，避免接觸，能遠距離「嗶」卡，自7月30日至8月5日在momo購物網獨家預購，僅限悠遊付會員可購買。

悠遊卡公司表示，日本人氣貼圖卡娜赫拉一直以來都有死忠粉絲擁護，多年來也陸續推出多款以卡娜赫拉為主題的悠遊卡，但這次是首度把卡娜赫拉變身伸縮悠遊卡。

悠遊卡公司說，伸縮棒悠遊卡可以在停車場想用悠遊卡進出時，往往因為車窗距離感應器太遠，不得不伸長手或甚至下車感應，但有了「卡娜赫拉的小動物伸縮造型悠遊卡」，這個問題就迎刃而解，只要將伸縮棒拉長，無論距離感應器多遠，都保證可以「嗶」。

「卡娜赫拉的小動物伸縮造型悠遊卡」自7月30日上午11時起至8月5日夜間23時59分止，在momo購物網開放獨家預購，每個售價399元，僅限以悠遊付結帳，每筆訂單限購2組，活動期間每位會員不限購買總數。

悠遊卡公司推出首款可伸縮的悠遊卡，卡娜赫拉造型讓鐵粉相當期待。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司推出首款可伸縮的悠遊卡，卡娜赫拉造型讓鐵粉相當期待。圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡 購物網 疫情

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