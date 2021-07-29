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情人節宅在家 FoodGo Box威靈頓牛排加頂尖調酒訂起來
情人節想要宅在家一起做菜？食材策展公司食時可樂（FoodSeason）旗下食材箱品牌FoodGo Box，以品牌經典的威靈頓牛排，聯名亞洲50大酒吧AHA Saloon，推出限量「食物戀食譜食材箱」。2個人，50分鐘，就是一頓七夕情人節晚餐。
在這款限量食材箱當中，威靈頓牛排附上心型的酥皮，可以親手貼在重量150公克的菲力牛排上。還附上濃縮7種蔬菜精華的熟成牛骨醬汁，以及黃芥末醬、森林蘑菇餡與手工生火腿，包裝內也附上食譜QR code，掃描後即可觀看線上食譜。
AHA Saloon特製的檀香百果紫蘇風味水，如果加入適當比例的通寧水或薑汁汽水，就成為風味獨具的氣泡飲；如果加入白色烈酒，就成為一杯條酒。包裝內同時附上可以說愛的預言便條紙，只要將紙籤覆蓋在褐色風味水表面，愛的告白文字就會慢慢浮現。
「食物戀食譜食材箱」採限量預購，預計將於8月10日統一出貨。
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