FirePlay X HiBoRu 雙人限量套餐周末手刀開搶！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

即便疫情降回二級，調酒、餐飲界的跨界聯名仍不時擦出火花成為新常態。今年五月甫開業即遇上三級警戒、但已在品飲客口中傳出好口碑的「HiBoRu嗨啵嚕」，近日與超人氣直火料理餐廳FirePlay合作，推出調酒餐飲聯名組。包含HiBoRu嗨啵嚕的拿手涼菜如招牌辣拌滷豆干、老滷牛肚雞胗、特製調酒，以及FirePlay的直火料理包含前菜和主菜，限量100份再加碼特製小禮，僅在兩個周末期間限定也限量推出。

HiBoRu嗨啵嚕負責人黃俊憲（Mark Huang）趣稱自己試營運14天即遇上三級警戒而關店，疫情期間轉而專攻酒香控肉、滷味、餐食外送，並積極開發不同周邊商品如置物籃、封箱膠帶，頗受好評。曾在2011年拿下World Class台灣調酒冠軍的他，笑稱自己是「最中二的調酒冠軍」，並在本次聯名中除了前菜之外，再端出「昭和早餐茶」、「晶晶百惠」與「老尼克」三款特調，兩份合計六杯。

其中昭和早餐茶 結合波本威士忌的香甜風味、西式早餐茶、Aperol利口酒、椰子利口酒與澄清草莓果泥最後加入蘇打水，泡沫細緻且風味層次豐富，開胃也適合搭配前菜；晶晶百惠則向日本傳奇歌手山口百惠致意，以萬壽菊的豐富水果香氣、梅酒烘培過的木桶香氣，加上威士忌，呈現強烈但細膩的風味；老尼克則翻玩FirePlay主廚Nick喜愛的經典調酒Old Fashioned，在成分中加入希臘乳香酒Skinos，同時裝飾物燃燒的肉桂棒則引自直火炭燒的意像，最為搭配甜點飲用。

聯名餐酒組中的前菜、主菜與甜點，則出自直火名廚蘇濟恒（Nick）之手。前菜的雞肉丸翻轉傳統日式炭烤雞肉丸つくね（tsukune），將融合雞軟骨、洋蔥的雞肉丸以直火燒烤下，多汁且帶焦香，並搭配以鹹蛋黃為基底的金沙醬、沾裹以糖炒過的麥片以及新鮮咖哩葉；主菜則以東山鴨頭為概念、再融合冬菜鴨肉，將去骨的鴨頸填入以榛果、開心果、冬菜調味的鴨絞肉，再刷上自製烏斯特醬。

全數限量100份，將在7月30日至8月1日與8月6至8日，兩個周末限定也限量販售，每份再加碼70乘70公分的FirePlay X HiBoRu嗨啵嚕火力全開聯名便當巾。餐點已可逕行洽詢HiBoRu嗨啵嚕或FirePlay餐廳或臉書粉絲專頁訂購；至於聯名便當巾是要當頭巾、包便當或有其他妙用？酒足飯飽後、再來慢慢思考吧！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。