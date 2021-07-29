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砸千萬打造法式浪漫花園 新竹SOGO搶消費商機

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹SOGO百貨在商場二樓打造「普羅旺斯香氛花園」。圖／新竹SOGO百貨提供
新竹SOGO百貨在商場二樓打造「普羅旺斯香氛花園」。圖／新竹SOGO百貨提供

新竹SOGO百貨開幕十年，首度進行二樓全區大改裝，耗時近一個月、斥資超過千萬將商場二樓打造成法式浪漫花園。並以「女性生而為完美女人」為題，分為「法式典雅女神殿堂」及「普羅旺斯香氛花園」兩大區域。改裝後的商場唯美明亮，呈現女性獨有的優雅氣質。並有一系列優惠及活動，回饋等待消費者。

「法式典雅女神殿堂」規畫為女裝區及珠寶區，整區運用法式建築常見的弧形為設計元素，以不同的圓弧線條、材質將空間作區隔。女裝區以連續拱門造型營造女神殿堂典雅的氛圍，珠寶區則採用簡潔的金屬弧形線條框架呈現低調奢華感。

以南法花園為核心概念，利用軸線對稱將空間作分區，並搭配鍛鐵門與花草，打造出「普羅旺斯香氛花園」，讓顧客逛街時也能感受到悠閒自在的南法氛圍。此次改裝，新竹SOGO百貨也特別規畫休憩空間，採用黑灰白相間的花紋地磚、大理石桌及藤編椅，再搭上綠意盎然的植栽，還有「鞦韆打卡牆」，唯美又夢幻的鞦韆與浪漫玫瑰花牆相互映，之後將成為必去打卡景點

搭配改裝後典雅風格，新竹SOGO百貨嚴選引進七個全新品牌，包含珠寶設計品牌－林曉同、日系配件品牌－帽子工房、國內外服飾品牌－DOUCHANGLEE、XING、OLIVO、Cotélac、LINDARICO、YECCA VECCA、JILL BY JILLSTUART等，為顧客提供更多元的購物選擇。

另外，今年暑假將有兩大餐飲品牌進駐，經典日式餐廳「大戶屋」及台北人氣美食「Woosaパンケーキ 屋莎鬆餅屋」陸續在新竹SOGO登場，滿足顧客對美食嘗鮮的期待。

為回饋疫情期間悶壞的消費者，新竹SOGO百貨祭出多項活動及優惠。即日起至至8月8日只要於下載SOGO APP加入成為會員即可獲得600元折價券，期間消費滿2000元還有機會將OSIM 暖足樂帶回家

7月31日至8月8日更特別加碼，4、5樓消費單日累計滿6000元送600元；8月2日至8月15日使用Happy Go Pay消費滿額可享Happy Go點數8倍贈。搶優惠的同時，新竹SOGO也特別提醒民眾進入館內需配合政府防疫措施，確實佩戴口罩並配合實聯制登記。

新竹SOGO百貨規畫休憩空間，還有「鞦韆打卡牆」，唯美又夢幻的鞦韆與浪漫玫瑰花牆相互映，之後將成為必去打卡景點。圖／新竹SOGO百貨提供
新竹SOGO百貨規畫休憩空間，還有「鞦韆打卡牆」，唯美又夢幻的鞦韆與浪漫玫瑰花牆相互映，之後將成為必去打卡景點。圖／新竹SOGO百貨提供
新竹SOGO百貨開幕十年，首度進行二樓全區大改裝，耗時近一個月、斥資超過千萬將商場二樓打造成法式浪漫花園。圖／新竹SOGO百貨提供
新竹SOGO百貨開幕十年，首度進行二樓全區大改裝，耗時近一個月、斥資超過千萬將商場二樓打造成法式浪漫花園。圖／新竹SOGO百貨提供

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