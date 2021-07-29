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賀奪牌！吉豚屋「漢堡餐第2件半價」、彭園加送銀絲卷
為了慶祝台灣好手們在東京舉行的體育盛事中履創佳績，來自日本的連鎖豬排店「吉豚屋」限時推出「勝利漢堡盒第2件半價」的優惠；「彭園」則推出自取加贈銀絲卷或黑鑽濃餡柏金包，讓民眾們一同分享奪牌喜悅。
豬排日文「katsu」發音同勝利，因此是賽事必吃料理。吉豚屋本次所推出的限定餐點「勝利漢堡盒」，內含有招牌腰內豬排、豬排沾醬與千島沾醬、漢堡餐包與高麗菜絲，可讓民眾自行組合搭配，原價每盒219元，即日起至7月30日期間，可享第2盒半價的優惠（限於館前店、信義二店、石牌店供應）。至8月5日前，參與粉絲團活動，還有機會抽中豬排套餐兌換券。
除此之外，吉豚屋現也有外帶85折、滿額送唐揚雞等不同優惠，並配合日本餐飲文化，提供多種鰻魚丼方案，同時會隨餐加贈電影「群青戰記」電影優惠券。
同樣為慶祝選手們佳績，老字號的「彭園」除了持續提供外帶自取7折的優惠之外，自即日起至7月29日期間，外帶自取即加送「銀絲卷」；另外7月30日當天，則是贈送「黑鑽濃餡柏金包」，一同加油、感受喜悅。
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