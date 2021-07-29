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釉光、柔霧任選 香奈兒超炫耀唇彩推「秋色謎幻系列」
女人，就該自在地選擇自我最喜歡的模樣，特別是能夠展現丰采、獨特個人品味的唇膏，不同風格的唇膏，能賦予女人更多元的自信。香奈兒超炫耀唇彩系列，推出全新限量「秋色謎幻系列」，包括香奈兒超炫耀釉光唇萃有6款新色、香奈兒超炫耀柔霧水唇露也有6款新色，選擇障礙者還有推出香奈兒超炫耀唇彩釉光盒，各選2款新色，滿足所有日常生活的各種風格需求。
看準接下來的秋妝，唇彩走向飽和顯色的風格，香奈兒讓女人選擇更多，喜歡飽滿色彩可用香奈兒超炫耀釉光唇萃，也是首款釉光質地唇釉，主打色如#82隱藏，為焦糖珊瑚橘，最適合初秋展現氣質感；#83秘密的沙漠玫瑰米，讓女人多了一點神秘感；#84模糊的粉棕玫瑰木，增添女人的風情。
喜歡持久的柔霧質感，則是香奈兒超炫耀柔霧水唇露，主打色#838謎語為橙木色，是最百搭的色選。
香奈兒超炫耀釉光唇萃、香奈兒超炫耀柔霧水唇露，皆強調只要輕鬆擦上，就能展現飽滿色彩與持久度，並有防水配方，搭配油質成分，讓唇部展現出鮮豔的色彩。
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