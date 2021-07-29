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「史迪奇、三眼怪外星萌主爭霸」漫畫風主題店高雄登場
史迪奇、三眼怪登陸高雄！高雄統一時代百貨即日起至9月6日推出「外星萌主爭霸戰-港都大比拼」主題店，以全新美式漫畫風格做為店裝設計，另外，「外星萌主爭霸戰-台北對決擂台」即日起至9月8日在台北華山回歸，全新史迪奇、三眼怪系列商品台北、高雄同步登場。
「外星萌主爭霸戰-港都大比拼」以全新漫畫風格三大店裝特色，一進門就可看到「比拼櫥窗」中史迪奇、三眼怪的激烈戰況，兩大商售區分別以「漫畫分鏡主題牆」及「主題圍牆」呈現。戶外彈珠台扭蛋機也改為漫畫風格，讓史迪奇、三眼怪增添美式漫畫風格。
這回高雄、台北店也帶來全新史迪奇、三眼怪系列周邊商品，像是有史迪奇、三眼怪的大頭頭套，讓粉絲可愛變身，還有史迪奇、三眼怪造型玻璃杯，以及15公分的火箭娃娃、七彩水杯、文具組等新品。
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