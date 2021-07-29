優雅老爸都用愛馬仕 父親節用「材質混搭」彰顯好品味

再過一個星期多就是父親節了，許多人也打算趁著週末假期為父親選購禮品。愛馬仕今年秋冬配件系列中有許多可以為老爸增添造型變化的嶄新單品，從包款、鞋款到領帶、絲巾等配件品項豐富，無論是正裝或平時的休閒裝束，都可以從中找到搭配好物，結合愛馬仕頂級工藝的品牌價值，絕對能讓老爸感受到滿滿心意。

不同材質的混搭展現出的率性年輕感，是近來很流行的創作手法。秋冬新推出的Wooly Wooly帆布與Evergrain小牛皮材質拼接手提包，就是以帆布與皮革製成，背帶靈感來自馬術的提帶設計，讓這款包的配戴法也能像馬術線束帶一樣自由調整，將其掛於兩側即可當跨肩背帶，或是像腰帶般將其繫打於包袋身上，改為手提使用。喜歡基本款的，則有Plume Strap系列的Evergrain小牛皮皮革提包可選擇。

針對大眾「父親節送禮首選之一」的領帶，愛馬仕也推出了多材質款，像是6公分斜紋真絲領帶，有著雙圖紋特色，採用創新手法將兩塊寬度相同但圖案不同的領帶拼接縫製，一塊印有經典圖紋，另一塊則是奇特有趣的印花，可依照當下心情或場合穿戴，增添變化。而7公分喀什米爾羊絨與小羊皮拼接領帶，則是用材質間的紋路、觸感差異，在沉穩色彩中做出層次感。