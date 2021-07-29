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限時31天！「bb.q八三夭套餐」享8折 加送八三夭週邊
來自韓國的連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」，自8月1日起將於台灣首度跨界聯名，攜手搖滾樂團「八三夭」推出「bb.q外帶外送八三夭聯名套餐」，原價1,036元，限時優惠831元，並且隨餐加贈「八三夭口罩」或「八三夭口罩鏈」。參與粉絲團活動，還有機會免費吃套餐。
配合2021年八三夭生日趴夭怪嘉年華活動，bb.q CHICKEN首次在台推出炸雞聯名方案「bb.q外帶外送八三夭聯名套餐」。套餐中包括有「bb.q黃金炸雞」搭配「蜂蜜蒜味炸雞」的半半炸雞，還有去骨起司炸雞、黃金炸物（甜心QQ球）與氣泡飲料2罐，原價1,036元，自8月1日至8月31日期間，只要到店購買或透過電話預訂、享聚卡APP外帶、外送即可享優惠價831元，現享8折優惠。隨餐並會加贈「八三夭口罩」或「八三夭口罩鏈」，限量2,000組。
除此之外，8月2日至8月20日期間，於bb.q CHICKEN粉絲團參與留言活動，也有機會抽中「bb.q外帶外送八三夭聯名套餐」，共計3位。讓粉絲們參與八三夭線上慶生會時，能夠一起吃雞同樂。
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