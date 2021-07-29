聽新聞
test
0:00 / 0:00
賀東奧奪牌！京站美食第2件半價、微風梅森凱瑟買1送1
台灣選手在2020東京奧運表現亮眼，總獎牌數已提前創下歷史新高，為了慶祝中華隊奪牌，京站時尚廣場推出美食第2件美食半價優惠，微風7月30日前也有限定餐飲優惠，透過美食應援與全民一起透過賽事轉播為選手加油。
京站第二件美食半價優惠，包括N.Y. Bagels Café漢堡任選第2件半價、21 Plus購買烤半雞即享第2件半價、阿爸的芋圓綜合銀耳湯享第2件半價等優惠。另外，眾多運動品牌也推出加碼優惠，像是Nike為中華隊加油指定精選服飾6折起、adidas、adidas originals東京奧運聯名款式8折、asics奧運搭配款式8.5折起，購買為運動喝采系列鞋款送應援毛巾1條。
微風在7月30日前，推出梅森凱瑟MAISON KAYSER (微風廣場、微風南京、微風信義、微風南山) 限定法國魔杖買1送1；Trine & Zen(微風廣場、微風信義、微風南山、微風中央研究院)、只要姓名任一字與舉重女神郭婞淳相同者出示證件可享任一飲品8折，任兩字相同5折，全名字相同者免費1杯。微風超市(復興店、南京店、南山店) 日本澤井大金樽咖啡（100包/桶）原價2,400元/桶，特價888元/桶，現在再打9折每桶799元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言