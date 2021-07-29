賀東奧奪牌！京站美食第2件半價、微風梅森凱瑟買1送1

關於女孩的青春煩惱，一定都有每個月的「那件事」！找不到男友、功課考不好無法馬上解決，但是絕對不能讓身體受委屈～打從進入青春期開始，每個月持續一週的崩潰體驗快把少女們逼瘋。冒汗的額頭、疼痛的肚子，還有濕黏悶熱的妹妹，時不時還會外漏沾到床單、坐墊，讓人心情焦慮到極點，這時直男們還只會對著痛到不行的妳說「多喝熱水」，簡直抓狂到爆啊！平常的經期已經夠煩了，遇上炎炎夏日更是恐怖加倍，今天《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出九款網路最夯的「涼感衛生棉」，清涼冰爽的觸感，大大改善悶熱問題，不再被臭臭的血味、癢癢的皮膚搞到尷尬爆表～保護岌岌可危的經期理智線全靠它！

2021-07-29 11:04