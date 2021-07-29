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賀東奧奪牌！京站美食第2件半價、微風梅森凱瑟買1送1

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
慶祝中華隊在東奧奪牌，京站、微風推出美食優惠。圖／業者提供
慶祝中華隊在東奧奪牌，京站、微風推出美食優惠。圖／業者提供

台灣選手在2020東京奧運表現亮眼，總獎牌數已提前創下歷史新高，為了慶祝中華隊奪牌，京站時尚廣場推出美食第2件美食半價優惠，微風7月30日前也有限定餐飲優惠，透過美食應援與全民一起透過賽事轉播為選手加油。

京站第二件美食半價優惠，包括N.Y. Bagels Café漢堡任選第2件半價、21 Plus購買烤半雞即享第2件半價、阿爸的芋圓綜合銀耳湯享第2件半價等優惠。另外，眾多運動品牌也推出加碼優惠，像是Nike為中華隊加油指定精選服飾6折起、adidas、adidas originals東京奧運聯名款式8折、asics奧運搭配款式8.5折起，購買為運動喝采系列鞋款送應援毛巾1條。

微風在7月30日前，推出梅森凱瑟MAISON KAYSER (微風廣場、微風南京、微風信義、微風南山) 限定法國魔杖買1送1；Trine & Zen(微風廣場、微風信義、微風南山、微風中央研究院)、只要姓名任一字與舉重女神郭婞淳相同者出示證件可享任一飲品8折，任兩字相同5折，全名字相同者免費1杯。微風超市(復興店、南京店、南山店) 日本澤井大金樽咖啡（100包/桶）原價2,400元/桶，特價888元/桶，現在再打9折每桶799元。

微風超市 日本澤井大金樽咖啡（100包/桶）原價2,400元/桶，7/30前每桶特價799元。圖／微風提供
微風超市 日本澤井大金樽咖啡（100包/桶）原價2,400元/桶，7/30前每桶特價799元。圖／微風提供
京站21 Plus購買烤半雞享第二件半價。圖／京站提供
京站21 Plus購買烤半雞享第二件半價。圖／京站提供

微風南山 東京奧運

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