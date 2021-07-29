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疫情自煮管理！智慧輕巧電子鍋正流行

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
圖／有.設計uDesign提供
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各國疫情影響下，也讓大小家庭都必須在家自己烹調食物，隨著菜色變化及效率的需求，家電的分工越來越細、精準化的現象，但家中的空間有限，需要的家電越來越多，也成為家庭主婦的煩惱之一。KOM智能輕巧電子鍋，則是為了解決這類問題而誕生的產品，相較於一般傳統電鍋或市售電子鍋的笨重感，體積變小，容量變小，相對也讓能利用的空間更多，韓系美觀的外型，使KOM智能輕巧電子鍋不管放在廚房、餐桌、還是桌面上，都能為生活增加清新浪漫的質感。

容量雖小，功能俱全!

不但能一鍵包辦食品的烹調，同時也做到了簡單好清潔、好收納，一鍵開啟、一鍵燉煮、一鍵預約、保溫，所有期待的美好用一根手指頭就能運作，通過國家安全規格認證，以及防呆裝置，使用安全有保障。採用不沾塗層內鍋，讓料理更多變，無論甜鹹，只怕想不到，不怕做不出的料理等著更多家庭主婦征服它。看似小巧的容量，能煮小家庭一餐所需的飯量，再也不用吃隔夜飯，輕便好移動，今天想在廚房煮飯、明天想在客廳熱湯、後天想帶出門到姊妹家一起聚餐，1.52公斤，省力把手單手就能舉起帶著走。

圖／有.設計uDesign提供
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質感三色，選擇困難症患者請小心

KOM智能輕巧電子鍋日前第一波推出質感三色: 香芋紫、酪梨綠、奶油黃，粉嫩的顏色配上霧面的質地，不管放在哪都吸睛，原廠附贈專屬配件，飯匙與量杯，也同樣與鍋身相同色系，不用特地去日本韓國，每餐都能感受到濃濃的儀式感。

KOM智能輕巧電子鍋與你一起實踐日韓減法生活，於8/3前有.設計官網獨家優惠價$2280，詳情請見商品活動頁查詢。

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