高年份威士忌之王 稀世調和穀物佳釀「王者之鑽」新星推出

當電能取代汽車燃油，當歐美高級精品大牌開始與街頭潮流融合，許多過去根深蒂固的觀念，已在世代交替中逐一開創出新局面，為人們帶來全新的刺激；皇室傳承威士忌之王「皇家禮炮」，過去以高年份酒液珍釀創下歷久不衰的輝煌地位，近兩三年來也不斷創新，跨世代大膽突破，為產品注入新的DNA，勾勒出愛酒人士對威士忌的無限想像。

▲皇室傳承威士忌之王「皇家禮炮」不斷大膽創新，跨世代突破經典。 圖／皇家禮炮 提供

高年份穀物威士忌，再創威士忌新˙奢典範繼2018年將台灣龍眼乾、金煌芒果、東方美人茶香等獨特風味元素融入醇厚酒液中，打造具台灣DNA的23年威士忌，2019年推出由超過21種21年以上純麥威士忌原酒、交織調和而成的經典21年蘇格蘭威士忌系列，「皇家禮炮」今年更突破以往，大膽革新，推出稀少珍貴的常態性高年份穀物威士忌，再創威士忌新典範，成為業界領航者。

▲「皇家禮炮」推出稀少珍貴的高年份穀物威士忌，再創威士忌新典範。 圖／皇家禮炮 提供

揭開高年份調和穀物威士忌珍稀之秘為什麼高年份常態性調和穀物威士忌這麼稀有?因為調和式威士忌原料包含純麥威士忌和穀物威士忌，只有存酒豐富的大酒廠才能兩者兼具。製作過程中必須一開始就把所需原酒網羅齊全，慢慢存放，到了適當時機再拿出來調和，對調酒師來說是極其複雜的製酒工藝與挑戰，不僅需要長期投注心力嚴格監控製酒過程，更需具備紮實深厚的製酒經驗，才能孕育出高年份穀物威士忌獨特的酒體層次，因此每一瓶高年份調和穀物威士忌皆得來不易，在市場上更顯珍稀。

▲高年份調和穀物威士忌對調酒師來說是極其複雜的製酒工藝與挑戰，因此在市場上更顯珍稀。 圖／皇家禮炮 提供

走進歷史裡的酒廠，開創威士忌革新里程碑身為開創新里程碑的業界領航者，「皇家禮炮」再次展現王者風範，全新推出的「皇家禮炮21年調和穀物威士忌─王者之鑽」，嚴選來自已逝的鄧巴頓蘇格蘭酒廠、超過21年以上的珍貴佳釀，與用手工精心篩選的穀物精密調和，並堅持於蒸餾時多一道將穀物去殼的工序，以帶來純淨清透的酒體；再放入由首席調酒師Sandy Hyslop調和團隊親自嗅聞嚴選的美國橡木桶中，歷經長時間熟成陳釀後，淬鍊出風味和諧的調和穀物威士忌精華。

▲身為開創新里程碑的業界領航者，「皇家禮炮」展現王者風範，推出「皇家禮炮21年調和穀物威士忌─王者之鑽」。 圖／皇家禮炮 提供

震撼舌尖，顛覆穀物威士忌的風味迷思一般認為，穀物威士忌的風味通常都較為單調，但是「皇家禮炮21年調和穀物威士忌─王者之鑽」以馥郁香甜的口感，以及蜂蜜、甜桃、太妃三者和諧交融綻放的香氣，顛覆大眾對穀物威士忌的想像，呈現令人驚豔的迷人風味。實際品飲一嚐風味，「皇家禮炮21年調和穀物威士忌─王者之鑽」初聞時即綻放出猶如多汁甜桃與濃郁紅蘋果交融的香氣，入口則是揉合焦糖、蜂蜜和香草豐厚奢華的風味，接著多層次的成熟甜梨、杏仁餅乾和白巧克力的風味相繼綻放，最後以烤榛果的香甜完美包覆，並且提綴一抹雅致的花蜜香，完美呈現出如春天繁花盛開的悠長尾韻。

▲「皇家禮炮21年調和穀物威士忌─王者之鑽」迷人風味震撼舌尖，顛覆一般人對穀物威士忌的印象。 圖／皇家禮炮 提供

品味好酒，如同品味人生，歲月在酒液中留下的美好，喝過你就懂！「皇家禮炮21年調和穀物威士忌─王者之鑽」酒液珍貴如鑽，瓶身閃耀如鑽，台灣領先全球，獨家首發推出，邀您一起進入皇家禮炮嶄新的新・奢篇章！更多資訊請參閱>>https://reurl.cc/R0m23r