高年份威士忌之王 稀世調和穀物佳釀「王者之鑽」新星推出

撰文 / 黎允之

當電能取代汽車燃油，當歐美高級精品大牌開始與街頭潮流融合，許多過去根深蒂固的觀念，已在世代交替中逐一開創出新局面，為人們帶來全新的刺激；皇室傳承威士忌之王「皇家禮炮」，過去以高年份酒液珍釀創下歷久不衰的輝煌地位，近兩三年來也不斷創新，跨世代大膽突破，為產品注入新的DNA，勾勒出愛酒人士對威士忌的無限想像。

▲皇室傳承威士忌之王「皇家禮炮」不斷大膽創新，跨世代突破經典。 圖／皇家禮炮 提供
▲皇室傳承威士忌之王「皇家禮炮」不斷大膽創新，跨世代突破經典。 圖／皇家禮炮 提供

高年份穀物威士忌，再創威士忌新˙奢典範
繼2018年將台灣龍眼乾、金煌芒果、東方美人茶香等獨特風味元素融入醇厚酒液中，打造具台灣DNA的23年威士忌，2019年推出由超過21種21年以上純麥威士忌原酒、交織調和而成的經典21年蘇格蘭威士忌系列，「皇家禮炮」今年更突破以往，大膽革新，推出稀少珍貴的常態性高年份穀物威士忌，再創威士忌新典範，成為業界領航者。

▲「皇家禮炮」推出稀少珍貴的高年份穀物威士忌，再創威士忌新典範。 圖／皇家禮炮 提供
▲「皇家禮炮」推出稀少珍貴的高年份穀物威士忌，再創威士忌新典範。 圖／皇家禮炮 提供

揭開高年份調和穀物威士忌珍稀之秘
為什麼高年份常態性調和穀物威士忌這麼稀有?因為調和式威士忌原料包含純麥威士忌和穀物威士忌，只有存酒豐富的大酒廠才能兩者兼具。製作過程中必須一開始就把所需原酒網羅齊全，慢慢存放，到了適當時機再拿出來調和，對調酒師來說是極其複雜的製酒工藝與挑戰，不僅需要長期投注心力嚴格監控製酒過程，更需具備紮實深厚的製酒經驗，才能孕育出高年份穀物威士忌獨特的酒體層次，因此每一瓶高年份調和穀物威士忌皆得來不易，在市場上更顯珍稀。

▲高年份調和穀物威士忌對調酒師來說是極其複雜的製酒工藝與挑戰，因此在市場上更顯珍稀。 圖／皇家禮炮 提供
▲高年份調和穀物威士忌對調酒師來說是極其複雜的製酒工藝與挑戰，因此在市場上更顯珍稀。 圖／皇家禮炮 提供

走進歷史裡的酒廠，開創威士忌革新里程碑
身為開創新里程碑的業界領航者，「皇家禮炮」再次展現王者風範，全新推出的「皇家禮炮21年調和穀物威士忌─王者之鑽」，嚴選來自已逝的鄧巴頓蘇格蘭酒廠、超過21年以上的珍貴佳釀，與用手工精心篩選的穀物精密調和，並堅持於蒸餾時多一道將穀物去殼的工序，以帶來純淨清透的酒體；再放入由首席調酒師Sandy Hyslop調和團隊親自嗅聞嚴選的美國橡木桶中，歷經長時間熟成陳釀後，淬鍊出風味和諧的調和穀物威士忌精華。

▲身為開創新里程碑的業界領航者，「皇家禮炮」展現王者風範，推出「皇家禮炮21年調和穀物威士忌─王者之鑽」。 圖／皇家禮炮 提供
▲身為開創新里程碑的業界領航者，「皇家禮炮」展現王者風範，推出「皇家禮炮21年調和穀物威士忌─王者之鑽」。 圖／皇家禮炮 提供

震撼舌尖，顛覆穀物威士忌的風味迷思
一般認為，穀物威士忌的風味通常都較為單調，但是「皇家禮炮21年調和穀物威士忌─王者之鑽」以馥郁香甜的口感，以及蜂蜜、甜桃、太妃三者和諧交融綻放的香氣，顛覆大眾對穀物威士忌的想像，呈現令人驚豔的迷人風味。實際品飲一嚐風味，「皇家禮炮21年調和穀物威士忌─王者之鑽」初聞時即綻放出猶如多汁甜桃與濃郁紅蘋果交融的香氣，入口則是揉合焦糖、蜂蜜和香草豐厚奢華的風味，接著多層次的成熟甜梨、杏仁餅乾和白巧克力的風味相繼綻放，最後以烤榛果的香甜完美包覆，並且提綴一抹雅致的花蜜香，完美呈現出如春天繁花盛開的悠長尾韻。

▲「皇家禮炮21年調和穀物威士忌─王者之鑽」迷人風味震撼舌尖，顛覆一般人對穀物威士忌的印象。 圖／皇家禮炮 提供
▲「皇家禮炮21年調和穀物威士忌─王者之鑽」迷人風味震撼舌尖，顛覆一般人對穀物威士忌的印象。 圖／皇家禮炮 提供

品味好酒，如同品味人生，歲月在酒液中留下的美好，喝過你就懂！「皇家禮炮21年調和穀物威士忌─王者之鑽」酒液珍貴如鑽，瓶身閃耀如鑽，台灣領先全球，獨家首發推出，邀您一起進入皇家禮炮嶄新的新・奢篇章！更多資訊請參閱>>https://reurl.cc/R0m23r

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