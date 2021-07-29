KO夏日大魔王！炎夏打手「冰涼系」涼感衛生棉品牌Top9

給我一點涼爽感！

關於女孩的青春煩惱，一定都有每個月的「那件事」！找不到男友、功課考不好無法馬上解決，但是絕對不能讓身體受委屈～打從進入青春期開始，每個月持續一週的崩潰體驗快把少女們逼瘋。冒汗的額頭、疼痛的肚子，還有濕黏悶熱的妹妹，時不時還會外漏沾到床單、坐墊，讓人心情焦慮到極點，這時直男們還只會對著痛到不行的妳說「多喝熱水」，簡直抓狂到爆啊！

平常的經期已經夠煩了，遇上炎炎夏日更是恐怖加倍，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出九款網路最夯的「涼感衛生棉」，清涼冰爽的觸感，大大改善悶熱問題，不再被臭臭的血味、癢癢的皮膚搞到尷尬爆表～保護岌岌可危的經期理智線全靠它！

image source：fb/Kotex靠得住

1 靠得住 Kotex

炎夏裡，涼感衛生棉已經是每個女孩包包必備品， 這次調查呼聲最高的第一名就是靠得住涼感系列！

觀察網友討論發現，許多人都因婁峻碩的〈涼家女孩〉跟J. Sheon的〈IceBaby〉 MV更認識到茶樹舒涼棉與冰爽棉，但一用就愛上！網友說：「穿上去有股很奇妙的舒爽感出現，微涼舒服不刺激， 不是大熱天突然泡到冰水裡那麼誇張， 比較像坐在木地板上吹風的那種感覺（天哪好難形容，就是像喝50 嵐的微冰），持久度也一直持續到換下一片！」

茶樹舒涼棉特選美國天然茶樹精油，幫助舒緩生理期不適， 讓妹妹獲得舒涼解放；今年新出的冰爽棉更厲害， 如果說茶樹舒涼棉3分涼，那冰爽棉就有10分，「挑戰體感最涼」 又冰又爽還使用香蜂草舒緩肌膚，重點是還很持久，5月底一推出就造成網路上一波搶 購熱潮。只能說～靠得住推出的涼感系列簡直是女孩們夏天的救星啊！

2 明洞國際 Mdmmd

明洞國際 Mdmmd的衛生棉包裝一直以來都非常吸睛獨特，涼感程度也分為純棉極薄無涼感、50%涼感和90%超涼感，還採用了獨家專利四合一茶多酚負離子芯片，去除經期異味。

最近還找來了鳳梨鼠薯來推薦，鼠薯的員工用完都表示好用又涼快～

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3 蕾妮亞 Laurier

他們家的涼感衛生棉採用了舒涼薄荷因子，整片獨特涼感因子分佈於衛生棉各個面積上，讓妹妹有更涼快的新體驗。

前陣子還推出了角落生物和PUIPUI企鵝包裝，吸引不少女孩馬上收藏起來，衛生棉陪伴生理期，可愛包裝也能療癒心情～連網友都說：「重點是蕾妮亞真的涼的蠻持久的！ 」

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image source: 官網

4 愛康 ICON

愛康ICON除了主打涼感，還使用了彩色的包裝，希望女孩們在生理期的時候也能過得繽紛療癒，防潮、防潑水的鋁箔包設計更顯得貼心。

Dcard曾有網友幽默表示：「除了薄之外，涼！超涼！super涼！ 表面是很舒服的棉、吸收力也是不錯的優秀！想讓妹妹吃Airwaves的用愛康！」引起討論。

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5 蘇菲Sofy

蘇菲Sofy衛生棉的清新涼感系列，添加薄荷長效清涼因子，表層吸收力強，可以應付大量吸收的情況，達到安心防漏！

另外，他們還有柑橘植萃、抑味清新，淡淡的清香減少異味，讓妹妹在夏天也可以涼涼香香的，減少許多女孩的困擾

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image source: 博客來

6 木槿花 HIBIS

木槿花HIBIS為漢泰生醫於2002所創立，主打採用中西醫臨床試驗和跨領域團隊共同研究，包含悠涼草本衛生棉、輕薄乾爽衛生棉、芯原萃草本衛生棉等，成分含有天然精油、草本植物精華。用過的網友說，「下面超涼的，不過相對的好像就不會覺得很濕，也沒有那麼重的月經味，還不錯。」

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7 唯白VD

唯白VD衛生棉加入了檸檬草SOD精華液、涼感薄荷精油、透氣設計改善悶熱、甲殼素抗菌層、薄荷腦，讓妹妹在生理期輕鬆深呼吸。

網友提到：「一開始聞很像青草膏的味道，細聞像薄荷+茶樹，有天然草本的感覺。」不少網友表示唯白VD目前只能在官網購買有點可惜，希望日後能在藥妝店買到。

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8 康朵 QUNDO

由奇檬子出品的康朵 QUNDO衛生棉，主打七合一體感能量芯片，還含有立體透氣棉、柔表層複合能量植物蕊片、SPA吸水因子，還加上獨家小蒼蘭香氛精油。

網友推薦：「日用也一樣讓我感受很舒服，白天在外面跑，上班久坐，都不會因為生理期而影響，而且吸收進去，不會讓衛生棉表面濕濕的，有時量多，衛生棉沒辦法定期換的話，會覺得不舒服。」

image source: 官網

9 康乃馨 CARNATION

image source: friday





【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月17日至2021年07月16日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『涼感衛生棉』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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