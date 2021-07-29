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展現疫情下的堅韌 2021年徠卡LOBA攝影獎入圍名單公布

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
LOBA主獎項入圍者作品-Enri Canaj《與你離別前說再見》。圖／徠卡相機提供
LOBA主獎項入圍者作品-Enri Canaj《與你離別前說再見》。圖／徠卡相機提供

享譽全球的徠卡奧斯卡・巴納克攝影獎（Leica Oskar Barnack Award，LOBA）2021年度入圍攝影師名單現已確定，本次公佈的名單中包含9位主獎項入圍者以及4位新人獎入圍者。所有入圍選手的攝影作品與相關細節資訊均可在官方網站（www.leica-oskar-barnack-award.com）線上查看。

評審團之一，同時也是徠卡畫廊全球藝術總監兼首席代表卡琳・雷恩—考夫曼表示，本次參賽作品的題材之廣、水準之高都令人十分動容。鑒於今年的特殊情勢，在很多參賽作品中看到全球COVID-19疫情帶來的影響和打下的烙印。在此一特殊時期，人類與環境的關係顯得愈發關鍵，也呈現在作品想要呈現的意境上。

今年將是徠卡奧斯卡・巴納克獎第41次頒發，約有100名國際攝影權威提交了攝影師提名。經過遴選，本屆評委會正式確定了LOBA 2021年度入圍名單，並將於11月4日頒發第41屆LOBA主獎項和新人獎以及徠卡名人堂獎，頒獎典禮於德國威茲勒舉辦。同時，恩斯特・徠茲博物館（Ernst Leitz Museum）也將以全新的定位與全球徠卡攝影愛好者見面。頒獎典禮結束後，全部獲獎作品也將於恩斯特・徠茲博物館展出，並將部分作品編纂成冊。展覽將由WhiteWall協助舉辦，在威茲勒的展出結束後，本屆LOBA的獲獎作品還將在世界各地的徠卡畫廊和攝影節上進行展出。

LOBA於2020年大幅增加了獎金金額，2021年的獎金金額將與去年持平，主獎項獲得者將被贈予4萬歐元獎金及價值1萬歐元的徠卡相機設備，而新人獎獲得者將獲贈1萬歐元獎金及1台徠卡Q2相機。

LOBA主獎項入圍者作品-Ana María Arévalo Gosen《無盡之日》。圖／徠卡相機提供
LOBA主獎項入圍者作品-Ana María Arévalo Gosen《無盡之日》。圖／徠卡相機提供
LOBA新人獎入圍者-Tom Hegen《德國煤炭開採》。圖／徠卡相機提供
LOBA新人獎入圍者-Tom Hegen《德國煤炭開採》。圖／徠卡相機提供
LOBA新人獎入圍者作品-Emile Ducke《科雷馬—沿著骨頭之路》。圖／徠卡相機提供
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博物館 疫情

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