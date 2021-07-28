頂級相機配佳釀 徠卡相機與羅蘭百悅香檳成為合作夥伴

品牌跨界聯名一般來說不是什麼特別新奇的事，但頂級相機與香檳品牌跨界合作，似乎更多了點英雄惜英雄的含義。徠卡相機近期宣布與羅蘭百悅香檳（Champagne Laurent-Perrier）建立全球性的合作關係，為世界各地的徠卡相機愛好者提供品味馳名香檳特釀的專屬體驗，此合作更展現了同樣具有卓越歐洲工藝和悠久家族傳承的兩個品牌核心。

這份嶄新的夥伴關係將為徠卡用戶提供獨特的訂製體驗，更直接感受美酒和攝影藝術相互碰撞的熱情。獨立精神、創新精神，是羅蘭百悅香檳與生俱來的產品性格。無獨有偶，徠卡也一直秉承著其對視覺敘事藝術的承諾，致力於打造無與倫比的攝影裝備，使攝影師能夠以非凡的敏銳度見證生活，捕捉世界的瞬間。

雙方合作夥伴關係還將為徠卡用戶提供能夠探訪羅蘭百悅香檳所擁有盧瓦酒莊（Chateau de Louvois）的獨特機會，這處莊園已經被認定為歷史古跡，不對公眾開放，是羅蘭百悅香檳舉辦高規格宴會的私人場所。該酒莊坐落於一處面積達50公頃的莊園中心，四周環繞著由法國國王路易十四的園丁、設計師兼建築師安德列・勒諾特（André Le Nôtre）設計的絕美的法式花園。盧瓦酒莊是法式園林藝術的典範，構造極富攝影美學的內涵。在這裡，喜愛攝影的人們可以盡情與他們所鍾情的角度、排列方式和空間佈局共鳴，其中蘊藏的意境對攝影師來說更是恰到好處，宛若天成，更容易激發全新的構圖靈感。

羅蘭百悅香檳總裁斯蒂芬・達利亞克（Stéphane Dalyac）表示，與徠卡的合作是一次值得驕傲的聯盟。這將向人們持續傳遞對品質、創新和實踐最高標準要求造就至臻體驗的理念。徠卡相機公司監事會主席安德列亞斯・考夫曼博士（Dr. Andreas Kaufmann）也表示，「很高興與羅蘭百悅達成合作，並將其作為我們在全球首選的香檳合作品牌。通過與羅蘭百悅合作，世界各地的徠卡用戶都將能夠享用卓越的特釀，同時我們也將作為歐洲價值觀和文化的代表在全球共同行動，這一切都讓我們倍感自豪。」